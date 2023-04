Dit is de stand in het constructeurskampioenschap na GP van Australië

Redactie

Zondag 2 april 2023 13:02

De derde ronde van het kampioenschap zit erop en wat een race kregen we voorgeschoteld in Melbourne. Max Verstappen wist uiteindelijk de chaotische wedstrijd in Australië op zijn naam te zetten, gevolgd door Lewis Hamilton en Fernando Alonso.

Het Formule 1-circus gaat zich opmaken voor de vierde race van het jaar dat dit seizoen in Bakoe zal gaan plaatsvinden. Het is dit seizoen niet alleen de eerste race op het Europese vasteland, ook zal de eerste sprintweekend van het 2023-seizoen worden gehouden. Er zijn dus weer genoeg punten te verdienen.

Constructeursklassement

Op het moment van schrijven is het protest van Haas nog niet afgerond en dus zou het constructeursklassement nog kunnen wijzigen, als de wedstrijdleiding besluit in te grijpen.