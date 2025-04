Dit is de definitieve startopstelling voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië

De F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië gaat om 19:00 uur Nederlandse tijd van start. Max Verstappen en Oscar Piastri zullen de voorste rij innemen. Kampioenschapsleider Lando Norris kwam niet verder dan P10 vanwege een crash in de kwalificatie. Wij nemen de volledige startopstelling even met je door.

De rode lampen worden over een uurtje gedoofd en dan zijn we onderweg voor de vijfde ronde van het Formule 1-seizoen 2025. Verstappen zette weer een magisch rondje neer op het Jeddah Corniche Circuit en wist tegen verwachting in de McLaren van Piastri te verslaan. Een tijd van 1:27.294 was genoeg om 0.010 seconden onder de Australiër te komen. George Russell kwalificeerde zich als derde op een tiende achterstand en zal de tweede rij delen met Charles Leclerc. Rookie Kimi Antonelli en Williams-coureur Carlos Sainz - de opvolger van Lewis Hamilton en de coureur die plaats moest maken bij Ferrari voor de zevenvoudig wereldkampioen - vinden we op de derde rij. Hamilton zelf klokte de zevende tijd en daar was hij niet tevreden mee.

Wat kan Norris vanavond vanaf P10?

Yuki Tsunoda, Pierre Gasly en Norris completeren de top tien op de grid. De laatstgenoemde pushte te hard in zijn eerste Q3-run en kwam in de muur terecht. Alexander Albon liep een plekje in Q3 net mis en moest genoegen nemen met de elfde stek. Liam Lawson lijkt zijn oude vorm een beetje terug te vinden en kwalificeerde zich als twaalfde voor Fernando Alonso, Racing Bulls-ploegmaat Isack Hadjar en Ollie Bearman. Lance Stroll zette een record neer voor de meeste Q1-eliminaties uit de geschiedenis van de Formule 1 met P16 voor Jack Doohan en Nico Hülkenberg. De hekkensluiters op de grid zijn Esteban Ocon en Gabriel Bortoleto. De Braziliaan van Kick Sauber verloor veel kostbare tijd ter voorbereiding op de kwalificatie vanwege een brandstoflek.

Dit is de definitieve startgrid voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het ultrasnelle Jeddah Corniche Circuit.#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/g4jjq3tOJM — GPFans NL (@GPFansNL) April 20, 2025

