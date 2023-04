Kimberley Hoefnagel

Max Verstappen werd redelijk verrast door het feit dat George Russell en Lewis Hamilton het er zo goed vanaf brachten tijdens de kwalificatie. De Nederlander ziet het feit dat de Mercedessen er weer bij lijken te zitten echter als een goede zaak.

Verstappen verrijdt tot op heden een uiterst sterk weekend in Australië. De Nederlander begon het raceweekend sterk met de snelste tijd in de eerste en derde vrije trainingen. Tijdens de tweede vrije training was het Fernando Alonso die bovenaan de tijdenlijst stond, terwijl Verstappen de derde tijd liet noteren. Hoewel iedereen tijdens de kwalificatie redelijk dicht bij elkaar zat, kon de Red Bull-coureur met gemak naar de pole positie rijden. "Ik denk dat het over het algemeen best goed ging."

"Je weet wel, Q1, Q2, Q3", vervolgt de 25-jarige. "Maar [het was] gewoon heel moeilijk om de banden goed te krijgen in de eerste bocht, om een comfortabel gevoel door die bocht te krijgen. Ik denk dat dat de hele week weer een beetje hetzelfde verhaal is geweest. Ik denk ook dat het er niet toe zou hebben gedaan als we volledig hadden gereden in FP1 en FP2, wat betreft de kwalificatieronde, maar het lijkt erg lastig met het nieuwe asfalt dat ze vorig jaar hebben aangelegd."

Verrassing van de kwalificatie

De afgelopen twee races waren het steeds Verstappen, Sergio Pérez en Fernando Alonso die zich in de top drie wisten te kwalificeren. Ditmaal werd Verstappen bij de persconferentie echter vergezeld door twee andere heren: George Russell (P2) en Lewis Hamilton (P3). "Ik ben een beetje verrast, misschien zijn zij ook een beetje verrast!", geeft Verstappen toe. "Maar ik denk dat het een goede zaak is. Maar nogmaals, het gaat er allemaal om dat de banden op de juiste temperatuur zijn, en ik denk dat ze daar ook goed werk van hebben gemaakt."