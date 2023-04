Kimberley Hoefnagel

Charles Leclerc werd tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië kortstondig in de weg gezeten door teamgenoot Carlos Sainz. Hoewel de Monegask denkt dat er meer in had gezeten, wil hij vooral niet met vingers gaan wijzen.

Het seizoen van Ferrari verloopt vooralsnog redelijk moeizaam. De Italiaanse renstal heeft tot op heden nog geen pole posities of podiumplekken uit het vuur weten te slepen en moet voortdurend haar meerdere erkennen in Red Bull Racing. Ook Aston Martin en Mercedes lijken op dit moment de overhand te hebben. Sainz kwalificeerde zich in Melbourne uiteindelijk op P5, Leclerc als zevende. Voordat Leclerc voor de camera van Viaplay verscheen, was hij druk in gesprek met zijn Spaanse teamgenoot. "We waren gewoon aan het praten omdat er een miscommunicatie was over iets. Ik begon met pushen toen hij zijn banden aan het klaarmaken was in Q3, dat was voor mij niet ideaal. Maar daar hebben we het nog wel over", zo laat de Monegask vervolgens optekenen bij Viaplay.

Gevraagd of de situatie met Sainz de oorzaak is dat Leclerc zich slechts als zevende gekwalificeerd heeft, reageert hij: "Ik bedoel, ik had het in Q1 en Q2 ook moeilijk. Ik wist dat er in Q3 meer performance in zou zitten, maar ik heb het er niet uitgekregen. Ik ga niet met vingers naar iemand wijzen", benadrukt de 25-jarige. "Maar het was natuurlijk niet ideaal."

Weinig referentiemateriaal

De Ferrari-coureur zal tijdens de race op zondag een aantal plekken goed moeten maken, als hij een gooi wil kunnen doen naar het podium. Gevraagd naar de racepace van Ferrari in Melbourne, antwoordt Leclerc. "Ik denk dat we oké zijn, waarschijnlijk iets beter. Het voelt in ieder geval iets beter. Maar laten we afwachten, we hebben weinig referentiemateriaal", besluit hij.