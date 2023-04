Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 1 april 2023 13:37 - Laatste update: 13:37

Ted Kravitz vindt het ongelofelijk dat Michael Masi dit weekend weer in de Formule 1-paddock te vinden is. Volgens de Sky Sports-verslaggever doen er zelfs geruchten de ronde dat de Formule 1 Masi graag terug zou willen halen, iets wat hij zelf onwaarschijnlijk vindt.

Masi werd aan het einde van 2021 aan de kant geschoven als wedstrijdleider, als gevolg van de controversiële gebeurtenissen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Hij besloot de FIA vervolgens te verlaten en terug te verhuizen naar zijn thuisland Australië. Vandaag de dag maakt Masi onderdeel uit van de directie van Karting Australia en is hij de voorzitter van de Supercars Commission in Australië. De 44-jarige is dit weekend aanwezig in de Formule 1-paddock als afgevaardigde voor de Supercars Commissie. Niet iedereen is echter te spreken over de aanwezigheid van de voormalig wedstrijdleider.

Zo ook Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz, die zijn mening niet onder stoelen of banken gestoken heeft. In Ted's Notebook zegt hij het volgende: "Michael Masi, de voormalig wedstrijdleider van de FIA, is voor het eerst sinds die noodlottige dag in december 2021 in de paddock geweest. Hij heeft de coureurs gedag gezegd, maar hij heeft geen gedag gezegd tegen de Mercedes-mensen. "Ik wil niet echt ... Nou, ik wil er wel op ingaan, dat weet je, maar dat doe ik niet. Wat doet hij in Australië? Hij heeft nu de leiding over de V8 Supercars, de Australian Touring Cars. Maar waarom is hij hier in de Formule 1-paddock?"

Masi op weg terug naar de FIA?

Het is echter helemaal.niet zo gek dat Masi dit weekend aanwezig is in de paddock, aangezien de Supercars onderdeel uitmaken van het Formule 1-raceweekend. In zijn rol is het niet meer dan logisch dat hij zijn gezicht laat zien. Toch zou er wel eens meer achter kunnen zitten, zo stelt Kravitz. "Er doen geruchten de ronde dat de Formule 1 hem terug wil, omdat Niels Wittich wat hulp nodig heeft aan de kant van de FIA-wedstrijdleiding. Maar dat gaat niet gebeuren. Wat doet Michael Masi in de paddock?" vraagt hij zich nogmaals af.