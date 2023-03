Brian Van Hinthum

Vrijdag 31 maart 2023 10:02 - Laatste update: 10:15

Michael Masi is dit weekend voor het eerst sinds zijn vertrek na de controversiële Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 weer in de paddock te vinden. De voormalig wedstrijdleider lijkt zijn geluk weer te hebben gevonden, nadat hij professionele hulp ontving door de mentale onrust in zijn leven na de veelbesproken race in dat jaar.

Het is alweer een behoorlijke tijd geleden dat we Masi openhartig hoorden spreken in de media. De Australische wedstrijdleider - die na het plotselinge overlijden van Charlie Whiting in 2019 plotseling voor de leeuwen werd gegooid - verdwong deels noodgedwongen van het strijdtoneel nadat de FIA hem uit zijn rol als wedstrijdleider haalde. Dit had te maken met het rapport dat verscheen na de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021, toen Masi een cruciale rol speelde in het uitkomst van het wereldkampioenschap. Het kampioenschap dat de kant op viel van Max Verstappen in plaats van die van Lewis Hamilton.

Artikel gaat verder onder video

Social media en bedreigingen

Met name bij de fans van de Brit was de Australiër de gebeten hond en werden er talloze scheldkanonnades en doodsbedreigingen zijn kant op gevuurd. Masi spreekt nu over zijn mentaal lastige periode begin 2022. "Toen ik stopte bij de FIA, vertelde ik mijn ouders dat die dagen over waren. Ik zei ze na Abu Dhabi dat ze beter geen dingen konden lezen of kijken. Het is niet gezond. Die plek kan een enorm giftige plek zijn. Op veel manieren kan social media geweldig zijn, maar op een aantal andere manieren is het dat totaal niet", vertelt Masi aan Daily Mail.

Hij vervolgt: "Ik ben meer tijd gaan doorbrengen met het naar mezelf kijken. Dat had ik nodig. Ik heb veel tijd doorgebracht om weer fysiek in orde te komen, maar niet op het mentale gebied. Mijn partner was een geweldige ondersteuning, net als mijn vrienden en familie." Masi onthult dat hij later ook mensen buiten zijn familie nodig had. "Ik heb ook professionele hulp gehad. Die nam ik wellicht wat later dan ik eigenlijk had moeten doen. Gedurende het tweede gedeelte van afgelopen jaar zijn de dingen eindelijk wat gekalmeerd."

Gesprek met Hamilton-fans?

Uiteindelijk waren het natuurlijk de fans van Hamilton die Masi voornamelijk als de gebeten hond zagen in Abu Dhabi. Hij krijgt dan ook ten slotte de vraag of hij de woede bij de Hamilton-fans begrijpt: "Zij hebben hun perspectief en dat mogen ze hebben. Dat respecteer ik. Daar mag ik geen commentaar op hebben. Als ik voor een discussie benaderd word, sta ik daar altijd voor open. Dat is altijd zo geweest", besluit de man die er volgens het verslag 'zeer gezond' uit ziet.