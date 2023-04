Vincent Bruins

Sergio Pérez zal de Grand Prix van Australië vanaf de allerlaatste plek op de startgrid moeten aanvangen. De Red Bull Racing-coureur wist geen rondetijd neer te zetten in de kwalificatie, nadat de problemen die hij al had met zijn RB19 in de derde vrije training, niet waren opgelost. Hij kwam vast te staan in de grindbak.

De Mexicaan werd op de vroege zaterdagochtend zesde in Vrije Training 3 in Melbourne. Hij was in de sessie van een uur minstens vier keer van de baan geschoten. De 33-jarige moest de eerste helft van de laatste training al uitzitten door problemen met een anti-roll bar. Wat precies de oorzaak is van de problemen die zorgden voor zijn uitvalbeurt in de kwalificatie, is nog onbekend.

"Super frustrerend voor Checo," vertelde Horner na afloop van de kwalificatie. "Hij heeft nauwelijks mee kunnen doen in de kwalificatie. We hadden hem ook gewoon vooraan verwacht. We moeten tot op de bodem uitzoeken wat de precieze oorzaak is, iets dat eraan heeft bijgedragen. Natuurlijk is het frustrerend dat het gebeurt in zo'n eerste opbouwrondje. Hoe dan ook, Max heeft het fenomenaal gedaan. Vooral dat laatste rondje was erg sterk."

"Het is een vreselijke dag," legde Pérez uit tegenover Viaplay. "Echt heel moeilijk. We hadden deze problemen al in VT3 en dan nog eens in de kwalificatie. Dus ja, ik ben ontzettend teleurgesteld met wat er vandaag is gebeurd. Ik hoop heel erg dat we het probleem voor morgen kunnen oplossen en echt vooruitgang kunnen boeken vanaf waar we starten." Op de vraag wat precies het probleem was, antwoordde hij: "Daar wil ik niet gedetailleerd op ingaan. We weten het als team en we moeten samenwerken als team om ervoor te zorgen dat we dit oplossen. Mentaal doet dit veel pijn, maar morgen is een nieuwe dag met nieuwe kansen. Ik denk dat we het probleem kunnen oplossen en van daaruit kunnen racen."