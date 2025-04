Martin Brundle maakt zich bij Sky Sports zorgen over de toekomst van George Russell bij Mercedes. De oud-coureur en commentator ziet de recente problemen van Max Verstappen bij Red Bull Racing als een mogelijke bedreiging voor het zitje van de Brit, mocht de Limburger besluiten zijn opties te gaan verkennen.

Verstappen heeft nog een contract bij Red Bull tot en met 2028, maar als de performance tegen blijft vallen, zou de drievoudig wereldkampioen gebruik kunnen maken van zijn exitclausules. Helmut Marko, de adviseur van Red Bull, heeft zijn zorgen over de huidige situatie uitgesproken, met name na de zeer teleurstellende Grand Prix van Bahrein, waar Verstappen slechts als zesde over de streep kwam. De druk op Red Bull om de performance te verbeteren is groot, want anders dreigen ze hun stercoureur kwijt te raken. En dat zou deuren kunnen openen bij andere teams, waaronder Mercedes. Daar hebben George Russell en Andrea Kimi Antonelli een contract, maar allebei alleen nog voor dit jaar.

Artikel gaat verder onder video

Druk op Russell

"George rijdt het hele seizoen al erg goed, hij zit er nog een klein beetje achter, maar hij haalt wel het beste uit zijn auto. En zijn jonge teamgenoot Antonelli kruipt ook dichter naar hem toe, dat houdt hem scherp. Het is een geweldige combinatie, maar George zit steeds net buiten beeld", vertelt Brundle.

Toekomst Verstappen bij Mercedes?

De komst van Verstappen zou echter alles op zijn kop kunnen gooien bij Mercedes. Brundle ziet dat ook: "Kimi is overduidelijk hun hoop voor de toekomst. Het is nog een kwestie van 'als, als', en George doet het geweldig als leider van het team. Maar Toto heeft Max al eens uit zijn handen zien glippen en ik denk niet dat hij het nog een keer laat gebeuren als de kans zich voordoet", klinkt het.

De komende maanden worden cruciaal

De speculatie over de toekomst van Verstappen, roept vragen op over wat dit zou betekenen voor Russell. Terwijl Verstappen in verband wordt gebracht met teams als Aston Martin en Mercedes, moet Russell zich blijven bewijzen. Maar het is duidelijk dat de druk toeneemt, nu Verstappen wellicht beschikbaar komt. De komende maanden worden cruciaal voor de toekomst van beide coureurs in de Formule 1.

Gerelateerd