Er is nieuwe informatie naar buiten gekomen omtrent het probleem dat Max Verstappen had met zijn aandrijfas tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Een insider van Red Bull Racing heeft volgens Auto Motor und Sport laten weten dat een losgeraakte schroef ten grondslag lag aan het probleem.

Verstappen sneed in Djedda als een warm mes door de boter en wist zijn vijftiende startpositie al snel om te zetten in een tweede positie. Menigeen had verwacht dat er vervolgens een aanval zou volgen op wedstrijdleider - en tevens teamgenoot - Sergio Pérez, maar deze bleef uit. Verstappen liet over de boordradio weten dat hij een probleem had met zijn aandrijfas. Later zette hij echter wel de snelste raceronde neer, waardoor sommigen - waaronder Eddie Jordan - dachten dat Verstappen het probleem had verzonnen. Dit blijkt niet het geval, want er zijn nu nieuwe details naar buiten gekomen en er bleek wel degelijk een issue te zijn.

Geen fundamenteel probleem met aandrijfas Verstappen

Het doorgaans zeer betrouwbare Auto Motor und Sport zegt van een Red Bull-insider te hebben vernomen dat probleem met de aandrijfas niet iets fundamenteels is. Er was weliswaar een issue aan de auto van Verstappen in Saoedi-Arabië, maar deze werd veroorzaakte door een schroef die losschoot en de aandrijfas aantastte. Het Duitse medium meldt dat er bij het afstellen van de RB19 iets niet goed is vastgedraaid, waardoor een schroef vanaf de zijkant van de versnellingsbak losraakte tijdens de race.

Schroef raakt los en vond weg richting aandrijfas

Deze schroef zou vervolgens zijn weg hebben gevonden naar de aandrijfas, waar hij voor problemen zorgde. Verstappen merkte over de boordradio op dat er iets mis was, maar kon zijn auto gelukkig wel naar de finish sturen. Hij kwam uiteindelijk als tweede over de streep, achter teamgenoot Pérez. Dat het geen fundamenteel probleem betreft met de aandrijfas, is een opsteker voor Verstappen.