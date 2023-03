Jeen Grievink

Vrijdag 31 maart 2023 16:33 - Laatste update: 16:35

Jos Verstappen kwam in de schijnwerpers te staan na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Op de tv-beelden was te zien hoe hij lachte als een boer met kiespijn toen Sergio Pérez - winnaar van de race - naast hem een feestje vierde. Het maakte behoorlijk wat los op social media, maar de vork bleek iets anders in de steel te zitten. Pérez laat nu ook zelf zijn licht schijnen op het voorval.

Pérez begon de race in Djedda vanaf pole position, terwijl Max Verstappen vanaf de vijftiende positie moest beginnen. De Nederlander wist echter al snel naar de tweede plaats op te klimmen en vanaf dat moment had vader Jos gehoopt dat zijn zoon nog een aanval kon doen voor de overwinning. Deze aanval kwam er echter niet en daarom moest Verstappen genoegen nemen met de tweede plaats. Pérez vierde na afloop logischerwijs een feestje en deed dit pal naast Jos, die het probeerde te negeren en glimlachte als een boer met kiespijn. Althans, zo leek het, want uit andere beelden bleek dat Verstappen senior wel degelijk zijn felicitaties had overgebracht aan de Mexicaan. Pérez tilt er dan ook niet te zwaar aan.

Artikel gaat verder onder video

Pérez heeft "goede relatie" met Jos Verstappen

Pérez haalt gelijk de angel uit de geruchtenstroom door te stellen dat zijn relatie met de vader van Max gewoon "goed" is. "Ik heb een goede relatie met Jos. We respecteren elkaar. We weten dat dit (winnen en verliezen, red.) bij de sport hoort en zo gaan we er ook mee om", zo vertelt de 33-jarige coureur aan persbureau PA. De beelden die op social media verschenen, vertellen ook niet het hele verhaal, zo bevestigt nu ook Pérez. "We hebben elkaar de hand geschud, maar dat hebben ze waarschijnlijk niet laten zien."

OOK INTERESSANT: Wolff kiest kant van Russell na onenigheid met Hamilton: 'Zijn niets verplicht'

Jos "lachte niet veel" na afloop in Djedda

Hij vervolgt: "Ik zag een paar van de dingen die geschreven werden op social media, maar soms vinden mensen het leuk om verhalen te maken die er niet zijn." Pérez erkent echter wel dat Jos moeite had om écht blij te zijn met het resultaat van de Saoedische Grand Prix. "Hij lachte niet veel, maar je hoeft ook niet altijd en iedere dag te lachen", zo besluit hij.