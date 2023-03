Jeen Grievink

Vrijdag 31 maart 2023 15:46 - Laatste update: 15:47

Toto Wolff heeft geprobeerd duidelijkheid te scheppen in de onenigheid die er heerst tussen Lewis Hamilton en George Russell. De twee Mercedes-coureurs houden wat betreft de set-up van de W14 er allebei een andere mening op na. Wolff komt nu met tekst en uitleg en lijkt zich meer te kunnen vinden in de woorden van Russell.

Na de Grand Prix van Saoedi-Arabië, waar Russell als derde en Hamilton als vierde over de streep kwam, klaagde laatstgenoemde over de set-up van de auto. Volgens Hamilton heeft zijn teamgenoot geluk gehad, omdat hij toevallig de betere set-up toegewezen kreeg. De zevenvoudig wereldkampioen omschreef dat het vaak een 50/50-keuze is en dat het kwartje vaker wel dan niet de kant van Russell opviel. Deze woorden schoten bij Russell echter in het verkeerde keelgat. "Ik denk dat er helemaal geen geluk bij komt kijken. Het komt neer op de voorbereidingen die je doet in aanloop naar de race", zo counterde hij. Wolff geeft nu zijn visie op het verhaal.

Wolff legt werkwijze set-ups van Mercedes uit

De Oostenrijkse teambaas lijkt zich achter de woorden van Russell te scharen, want volgens Wolff hebben zijn coureurs gewoon de vrijheid om zelf hun set-up-richting te bepalen. "Ik denk dat de coureurs moeten doen waarvan zij geloven dat dat het beste is voor hun auto", zo vertelt hij bij Sky Sports. "Iedereen volgt een bepaalde set-up-richting en dat wisselt vaak tussen vrijdag en zaterdag. Dan realiseer je je soms dat de ene set-up beter is dan de andere."

Volgens Wolff is het niet waar - zoals Hamilton insinueert - dat het een 50/50-keuze is welke coureur met welke set-up rijdt op zondag. Er is niets verplicht. "Het is niet zo dat we met deze set-ups aan komen zetten en dat ze deze dan moeten gebruiken", zo zegt hij.

Welke set-up in Australië?

Ook in Australië leken Hamilton en Russell het niet eens over de set-up. Eerstgenoemde was meer tevreden met de afstelling in de eerste vrije training, terwijl Russell meer heil zag in de afstelling van de tweede oefensessie. Wolff snapt dit wel. "We hebben twee verschillende dingen geprobeerd op beide auto's. Bij de ene auto werkte het wel, bij de andere niet. Dus we hebben een goede richting (die ze op willen gaan, red.)", aldus Wolff.