Lars Leeftink

Donderdag 30 maart 2023 12:20 - Laatste update: 12:50

Voormalig wedstrijdleider Michael Masi is voor het eerst sinds de controversiële Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 teruggekeerd naar de paddock van de Formule 1. Lewis Hamilton heeft laten weten of hij met Masi gaat praten nu hij weer in de paddock te vinden is.

Masi verliet de FIA begin 2022 in de nasleep van de kampioenschapsbeslissende race in Abu Dhabi, een slotfase waardoor Lewis Hamilton een recordbrekende achtste titel mis zou lopen. Door een stempel te drukken op wat al een zeer controversieel seizoen was geweest, met coureurs die kritiek hadden op een gebrek aan consistentie in beslissingen rondom straffen, volgde Masi niet de juiste herstartprocedure voor de safety car om een shootout in de laatste ronde tussen Hamilton en Max Verstappen te creëren. Verstappen zou Hamilton uiteindelijk inhalen voor de zege en de titel. Masi had de functie van wedstrijdleider jaren daarvoor al overgenomen na het plotselinge overlijden van Charlie Whiting in 2019. Hoewel Masi aanvankelijk deel bleef uitmaken van de FIA, koos de Australiër ervoor om terug te keren naar huis. Hij onthulde later dat hij bedreigingen had ontvangen vanwege zijn rol in de race in Abu Dhabi.

Terugkeer Masi

In augustus vorig jaar keerde Masi terug naar de autosport toen hij werd benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Supercars Commission. Het was niet alleen een letterlijke thuiskomst. Het was er ook één op werkgebied, aangezien Masi diende als plaatsvervangend wedstrijdleider van de categorie voordat hij in 2018 bij de Formule 1 kwam. Met zijn rol bij de Supercars is het voor Masi makkelijk om het raceweekend in Australië bij te wonen. Hij is dit weekend dan ook teruggekeerd naar zijn oude vertrouwde omgeving.

Hamilton heeft geen behoefte aan gesprek

Nu Masi terug te vinden is in Australië voor het raceweekend in Melbourne, kwam ook de vraag meteen naar boven of Hamilton van plan is met Masi te gaan praten naar aanleiding van de gebeurtenissen in Abu Dhabi eind 2021. De Brit gaf, geciteerd door The Mirror, een duidelijk antwoord toen hem deze vraag in Melbourne gesteld werd. “Nee. Ik ben gericht op mijn toekomst. Ik ben erop gericht om weer te gaan winnen. Er valt niets te zeggen.”