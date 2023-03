Lars Leeftink

Donderdag 30 maart 2023 10:49 - Laatste update: 10:53

Lewis Hamilton heeft onthuld dat hij en voormalig fysiotherapeut Angela Cullen 'aan elkaar vastzitten' ondanks dat ze allebei de afgelopen tijd bekend hebben gemaakt dat ze hun professionele relatie hebben beëindigd.

De zevenvoudig kampioen bereidt zich voor op zijn tweede race zonder Cullen aan zijn zijde, nadat het tweetal uit elkaar ging voorafgaand aan de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De afgelopen week heeft Cullen haar activiteiten op social media getoond, terwijl ze een solo-paraglidingvlucht voltooide. "Angela leeft nu haar leven", vertelde Hamilton aan Sky Sports. "Ze heeft zoveel ideeën over dingen die ze wil doen. We spreken elkaar vrijwel elke dag. We gaan nog steeds samen parachutespringen. We zullen altijd in elkaars leven blijven. We zitten aan elkaar vast, of we het nu willen of niet."

Hamilton 'dankbaar' voor Cullen

Cullen maakte jaren lang deel uit van Hamilton's inner circle tijdens vier van de zeven seizoenen waarin hij kampioen werd. Ze werd vaak gezien terwijl hij hem door de paddock begeleidde. Nadenkend over de evolutie van deze relatie voegde Hamilton eraan toe: "We heb alles meegemaakt. Ik ben dankbaar dat onze relatie zo goed is als ze is. We hebben waarschijnlijk één van de langste relaties in de sport gehad, zou ik zeggen. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor haar. Ik hou zielsveel van haar." Voor nu heeft Hamilton nog niet echt een opvolger gevonden, maar hij heeft nog wel personen om zich heen die hij vertrouwt. "Ik denk dat ik nu één van de jongens heb, Stevo, die bij me is sinds mijn eerste race met McLaren. Die helpt me ook."

Hamilton op zoek naar achtste titel

Zonder Cullen gaat Hamilton proberen de komende jaren zijn achtste titel te veroveren. De Brit is sinds eind 2021 op zoek naar zijn volgende titel, die ervoor zou zorgen dat hij alleen bovenaan staat qua gewonnen titels in de Formule 1. Voor nu moet hij deze eer delen met Michael Schumacher. Dit jaar lijkt het, gezien de moeizame start die Mercedes heeft gekend en de dominatie van Red Bull tot nu toe in 2023, een lastig verhaal te gaan worden. De vraag is, gezien het aflopende contract van de Brit, of hij in 2024 überhaupt nog actief is in de Formule 1 en of hij dan voor Mercedes zal rijden of ergens anders meer potentie op een kampioenschap ziet. Voor nu lijkt 2023 voor Hamilton ook weer in het teken van overleven te staan.