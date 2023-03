Remy Ramjiawan

De technisch directeur van Mercedes, Mike Elliott, heeft de ontwikkelingen in de fabriek bij het team uit Brackley gezien en is ervan overtuigd dat de renstal daarmee terug kan komen in de strijd om het kampioenschap. Voorlopig lijkt Mercedes het vierde team te zijn achter Red Bull Racing, Aston Martin en Ferrari, maar dat kan volgens de Brit binnen afzienbare tijd veranderen.

De formatie van Lewis Hamilton en George Russell put hoop uit het feit dat Aston Martin wel een oplossing heeft gevonden voor de toch wel 'losse' achterkant van de W14. Daar ligt namelijk de sleutel. Het concept van de W14 is inmiddels niet meer heilig en of Elliott een ander concept bedoelt, daar wijdt hij niet over uit, maar bij Sky Sports F1 legt hij wel zijn verwachtingen uit.

Reality check

Hoewel Elliott wijst naar betere tijden, moet hij in eerste instantie toegeven dat het besef van de achterstand op Red Bull toch wel een reality check was. Desondanks is het team achter de schermen flink aan de bak gegaan om het gat te dichten en volgens de technisch directeur zijn er stappen gemaakt. "We beginnen al een aantal ontwikkelingen te zien die ons terug zullen brengen in de strijd om het kampioenschap. En het enige wat we kunnen doen is blijven pushen - ik ben erg blij met de houding van het team", zo vertelt hij optimistisch.

Veelbelovende progressie

Het verhaal van Elliott sluit aan bij de woorden van Toto Wolff die voorafgaand aan de Grand Prix van Australië liet weten dat ook hij veelbelovende ontwikkelingen ziet in de fabriek. Veel teams gebruiken de opening van het Europese seizoen (vanaf de Grand Prix van Emilia Romagna) als de plek om de updates te brengen, maar Elliott hoopt nu al stappen te zetten. "Laten we hopen dat we nog een klein stapje vooruit kunnen zetten, wat competitiever worden, het leerproces vinden dat ons op de lange termijn vooruit helpt", aldus Elliott.