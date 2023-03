Lars Leeftink

Lewis Hamilton heeft een bericht op zijn Instagram-account gepost waarin hij zich richt tot zijn fans voorafgaand aan het raceweekend in Australië. De Brit zegt onder meer dat hij op sommige dagen 'zin heeft om te stoppen' en dat hij 'diep moet graven' om erachter te komen dat hij bezig is met een missie.

De zevenvoudig kampioen heeft een teleurstellende start van het seizoen achter de rug in een Mercedes die tot nu toe niet zo goed weet te presteren als de auto van rivaal Red Bull. De W14 is ook achter Aston Martin gezakt, met Fernando Alonso die op het podium eindigde samen met Red Bull-duo Max Verstappen en Sergio Pérez in elk van de eerste twee races. In een videopost op zijn Instagram-account moest Hamilton even van zich laten horen. Het bijschrift begint veelzeggend: "Sommige dagen heb ik zin om te stoppen."

Hamilton bezig met missie

De Brit blijft zichzelf er op deze dagen aan herinneren dat hij bezig is met zijn eigen missie. "Als ik me zo begin te voelen, graaf ik diep en herinner ik me dat ik op een missie ben. Of je het nu beseft of niet, jij hebt ook een missie. We jagen allemaal iets na. Een droom of doel waardoor we betere mensen worden, ons leven meer voldoening geven en ons trots op onszelf maken. Sommige dagen voelt het onmogelijk om daar te komen, maar dat is het niet. We kunnen ons doel bereiken. We zullen het voor elkaar krijgen, ik weet dat je bij me bent, ik voel de liefde en steun en weet gewoon dat ik het tienvoudig naar je terugstuur. We kunnen dit."

De Brit is zowel buiten de baan als op de baan bezig met een duidelijk missie. Op de baan is hij nog steeds op zoek naar zijn achtste titel, waardoor hij in zijn eentje bovenaan zou staan in dit lijstje. Voor nu moet hij deze eer delen met Michael Schumacher, die ook zeven wereldkampioenschappen achter zijn naam heeft staan. In 2023 lijkt hier geen verandering in te gaan komen. Gezien het feit dat het contract van Hamilton eind 2023 afloopt, is de toekomst van de Brit nog alles behalve zeker. Gaat hij stoppen na dit seizoen, gaat hij verlengen bij Mercedes of kiest hij toch voor een ander team zoals bijvoorbeeld Sebastian Vettel en Fernando Alonso ook gedaan hebben in een poging nog een wereldtitel te winnen? De tijd zal het leren.