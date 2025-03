In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwamen de details binnen over de diskwalificatie van Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van China. Daarnaast zou Red Bull Racing gepoogd hebben om Franco Colapinto naar het zusterteam te halen en is Helmut Marko zelfs gezien bij Alpin en Ralf Schumacher weet met grote zekerheid dat het doek is gevallen voor Liam Lawson. Dit is de GPFans Recap van maandag 24 maart.

'Marko gespot in hospitality-unit Alpine': 'Was niet alleen om de koffie te proeven'

Het mag duidelijk zijn dat de alarmbellen bij Red Bull Racing zijn gaan rinkelen na het raceweekend in China. Zo heeft de RB21 zich nog steeds niet bewezen als een wagen die zeges kan opleveren, en dan is er ook nog altijd dat zitje naast Max Verstappen, waar ook Liam Lawson tot op heden geen indruk weet te maken. Lezen waarom Marko bij het Franse team aanwezig was? Klik hier!

FIA diskwalificeerde Hamilton in China vanwege 'afwijking van een id-kaart'

Lewis Hamilton (40) is door de FIA uit de resultaten verwijderd van de Chinese Grand Prix en dat had alles te maken met een minimale afwijking aan zijn auto, vergelijkbaar met de dikte van een doorsnee id-kaart. Hamilton werd zodoende gediskwalificeerd. Craig Slater legde het uit in de studio van Sky Sports. De details van de diskwalificatie lezen? Klik hier!

Colapinto genoemd voor Red Bull-zitje: waarom de Argentijn níet de oplossing gaat zijn

Te midden van het rumoer bij Red Bull Racing en de situatie rondom de tegenvallende prestaties van Liam Lawson tijdens de eerste F1 Grands Prix van 2025 is plotseling de naam van Franco Colapinto gevallen. De energiedrankfabrikant zou niet uit hebben willen sluiten dat de populaire Argentijn een belletje van hen kan verwachten. Colapinto gaat echter niet de oplossing zijn van de problemen. Lezen waarom Colapinto toch niet de juiste keuze is voor Red Bull? Klik hier!

Ralf Schumacher: 'Ik heb zojuist het bericht gehad dat Lawson eruit ligt'

Het is een chaos van jewelste binnen het team van Red Bull Racing na twee teleurstellende weekenden en het hoofdpijndossier rondom Liam Lawson. Volgens Ralf Schumacher - die bronnen in de paddock heeft - is het echter al in kannen en kruiken dat de Nieuw-Zeelander eruit ligt bij de hoofdmacht van Red Bull. Lezen waarop Schumacher zijn mening baseert? Klik hier!

Marko bezorgd over toekomst Verstappen: "Dan wordt het moeilijk hem te behouden"

Max Verstappen heeft dit weekend de vierde plaats gepakt tijdens de Grand Prix van China in een race die verre van goed verliep. Vanzelfsprekend zorgt de matige Red Bull ook voor geruchten rondom de Nederlander en ook Helmut Marko gooit nu wat olie op het vuur. Lezen waarom Marko nu echt begint te twijfelen aan de toekomst van Verstappen bij Red Bull? Klik hier!

