Het is een chaos van jewelste binnen het team van Red Bull Racing na twee teleurstellende weekenden en het hoofdpijndossier rondom Liam Lawson. Volgens Ralf Schumacher - die bronnen in de paddock heeft - is het echter al in kannen en kruiken dat de Nieuw-Zeelander eruit ligt bij de hoofdmacht van Red Bull.

Het tweede stoeltje van Red Bull Racing is door de jaren heen één natuurlijk één van de lastigste stoeltjes op de grid geworden. Max Verstappen is bij het team natuurlijk al jaren de grote man waar alles op ingezet worden en bovendien heeft de viervoudig wereldkampioen een ontzettend onorthodoxe rijstijl, iets waar andere rijders maar nauwelijks mee om kunnen gaan. Dat hebben we gezien, want na Daniel Ricciardo wist eigenlijk nooit meer een Red Bull-teamgenoot zijn hoofd enigszins boven water te houden naast de Nederlander. Pierre Gasly, Alex Albon en Sergio Pérez moesten allemaal voortijdig het schip verlaten.

Lot beslecht

Laatstgenoemde kreeg na afgelopen seizoen de bons van het team en men besloot om Lawson door te schuiven in plaats van Yuki Tsunoda, de Japanner die op dat moment toch een wat logischere keuze leek. Voorlopig pakt die beslissing dramatisch uit, want Lawson zakte nu al twee weekenden op rij door het ijs en inmiddels is het alarmfase één rondom zijn positie. Aankomende week staat er bovendien een spoedvergadering in Milton Keynes op het programma om de problemen van Red Bull te bespreken, maar het lot van Lawson zou inmiddels al beslecht zijn.

Lawson kan vertrekken

Dat weet Schumacher te melden bij Sky Deutschland. De voormalig coureur laat in een uitzending weten dat men bij Red Bull al besloten heeft wat men wil doen met het stoeltje naast Verstappen: "Ik heb net bericht gehad vanuit de paddock en heb het ook nog zelf gecheckt. Liam Lawson ligt er al uit bij Red Bull voor de volgende race", zo onthult hij. "Yuki Tsunoda zal hem vervangen. Ongelofelijk. Het is qua management echt ontzettend slecht gedaan. Ik snap het niet, want je destabiliseert het goede Racing Bulls, dat er eindelijk beter uitzag met beide coureurs. Lawson moet nu terug naar Racing Bulls en moet dan weer opbouwen. Het is gewoon pure chaos bij Red Bull. Ze zijn niet alleen langzaam, maar gaan ook nog eens coureurs wisselen."

