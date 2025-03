Lewis Hamilton (40) is door de FIA uit de resultaten verwijderd van de Chinese Grand Prix en dat had alles te maken met een minimale afwijking aan zijn auto, vergelijkbaar met de dikte van een doorsnee id-kaart. Hamilton werd zodoende gediskwalificeerd. Craig Slater legde het uit in de studio van Sky Sports.

Hamilton begon ijzersterk aan het sprintraceweekend in China. De Brit zette zijn auto op pole voor de Sprint en wist de ingekorte race vervolgens ook te winnen. De euforie overheerste, maar maakte al snel plaats voor mineur. In de kwalificatie voor de Grand Prix kon Hamilton niet meer vooraan meedoen en ook tijdens de hoofdrace zelf had de zevenvoudig wereldkampioen het lastig. Hij worstelde dusdanig met zijn auto dat hij uit eigen beweging aan de kant ging voor Charles Leclerc, die met een beschadigde voorvleugel sneller was dan de coureur uit Stevenage. De grootste klap kwam echter na de race: zowel Hamilton als Leclerc werden gediskwalificeerd, beide om een andere reden. Slater legt uit op basis waarvan de FIA besloot Hamilton uit de F1-uitslag te schrappen.

Hamilton's auto zat 0,5 millimeter onder de limiet

"Twee verschillende regels scheidden de twee Ferrari-coureurs van elkaar. Beide zijn wel gerelateerd aan de auto. Ze moeten zich allemaal aan de regels houden, zodat het gelijk blijft voor alle deelnemende teams", zo begint Slater. "In de zaak van Lewis Hamilton had het betrekking op de skid block onder zijn auto. Deze bleek te dun te zijn. Deze was dunner dan de de regelementen voorschrijven, wat 9 millimeter is. Die van hem was 8,5 millimeter dik, dat is - en dat zal ik zo demonstreren - feitelijk de dikte van je id-kaart. De reden dat ze [de FIA, red.] die limiet hebben, is om te voorkomen dat de auto's te laag gaan rijden, wat een voordeel geeft. Ze moeten de lijn ergens trekken."

'Afwijking van een id-kaart' reden diskwalificatie Hamilton in China

Slater vervolgt: "Waarom is dat gebeurd? Het was een sprintweekend, dus ze maken veranderingen aan de set-up van de auto en er zijn dan geen oefensessies meer om het te monitoren." Vervolgens pakt Slater een id-kaart uit z'n zak en toont het flinterdunne pasje aan de camera. "Dit is je id-kaart. Minder dan de dikte hiervan is de afwijking waarop Lewis Hamilton is gediskwalificeerd van de Grand Prix. Maar ze moeten de lijn ergens trekken en het team accepteert dat."

