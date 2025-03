Charles Leclerc (27) werd na afloop van de Grand Prix van China gediskwalificeerd door de wedstrijdleiding. De auto van de Monegask kwam het gewicht van 'een pak melk' tekort om aan het minimumgewicht te voldoen. Maar Leclerc verloor in de race wat bodywork na een touché met Lewis Hamilton; verklaart dit dan niet het verschil?

Leclerc werd - net als teamgenoot Hamilton - gediskwalificeerd na afloop van de Chinese Grand Prix. Een enorme domper voor Ferrari, maar hoe kon het zo misgaan? Bij Hamilton had de diskwalificatie te maken met de plaat onder zijn auto, maar bij Leclerc was er een andere reden. De Ferrari van de Monegask voldeed niet aan het minimumgewicht dat een auto moet hebben na afloop van een race. De bolide werd te licht bevonden en daarom werd Leclerc gediskwalificeerd. Maar in de beginfase van de race verloor Leclerc wat bodywork na een lichte botsing met Hamilton. Verklaart dit dan niet het gewichtsverlies? En had hij dan wel gediskwalificeerd mogen worden? Ja, zo zegt Craig Slater bij Sky Sports.

Ferrari van Leclerc werd eerst gewogen mét beschadigde vleugel

Na de Grand Prix van China riepen de officials de auto van Ferrari bij zich. Er werd direct geconstateerd dat hij onder het minimumgewicht zat, maar de FIA was zich ervan bewust dat Leclerc wat bodywork was verloren gedurende de race, zo zegt Slater. "In het geval van Leclerc moest er sprake zijn van een minimaal gewicht aan de auto. En dat is omdat hoe lichter je auto is, hoe sneller hij gaat. Leclerc kwam binnen en zat net onder de limiet. Ze hielden er rekening mee dat hij wat bodywork was verloren na het contact met Lewis", zo verklaart hij.

Leclerc uiteindelijk alsnog gediskwalificeerd vanwege 'pak melk'

Slater vervolgt: "Dus ze hebben er eerst een nieuwe vleugel opgezet en toen was hij weer wat zwaarder. Maar toen hebben ze de benzine eruit gehaald en bleek de auto 1 kilogram onder het minimumgewicht te zitten. En dan is het helder." Een minimale afwijking, maar voldoende om gediskwalificeerd te worden. Voor de beeldvorming: een literpak melk staat gelijk aan 1 kilogram - en dat is wat de auto van Leclerc tekort kwam om als legaal te worden beschouwd.

