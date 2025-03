Volgens de Britse tak van ESPN kunnen alle geruchten over een mogelijke overstap van Franco Colapinto naar de Racing Bulls, zodat Yuki Tsunoda bij Red Bull Liam Lawson kan vervangen, de prullenbak in. Het medium verwijst naar bronnen die stellen dat de Argentijnse reservecoureur van Alpine wordt klaargestoomd om Jack Doohan te vervangen, en die invalbeurt zou wel eens heel snel kunnen plaatsvinden.

De Formule 1 is sinds twee weken weer officieel begonnen, en dat betekent ook dat de geruchtenmolen is gaan draaien. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de prestaties van de coureurs op de baan. Lawson heeft het bij Red Bull moeilijk als teamgenoot van Max Verstappen in de RB21, maar ook Jack Doohan kent geen beste start. De Australiër verloor zijn Alpine in de eerste ronde van de openingsrace in Melbourne en werd in China als dertiende afgevlagd, met de nodige tijdstraffen aan zijn broek.

Marko gespot bij Alpine tijdens raceweekend in China

Nadat Lawson in China geen tekenen van verbetering heeft laten zien en het feit dat Helmut Marko afgelopen zondag is gespot in de hospitality-unit van Alpine, heeft ervoor gezorgd dat de naam van Colapinto inmiddels opduikt als oplossing voor Lawson. De Argentijn zou volgens het plan het zitje van Tsunoda overnemen, zodat Tsunoda op zijn beurt Lawson kan vervangen.

'Alpine wil Colapinto nog voor Europees seizoen laten debuteren'

Toch meldt het Britse medium dat Red Bull een andere oplossing moet gaan vinden. Zo is Alpine volgens ESPN namelijk bezig om de Argentijn klaar te stomen voor het zitje van Doohan. Daarbij is de verwachting dat Colapinto nog voor het Europese seizoen zijn debuut gaat maken voor de Franse renstal.

De Formule 1 werkt volgende week de race in Japan af, om vervolgens een week later te beginnen aan de wedstrijd in Bahrein. Dat drieluik wordt op 20 april afgesloten met de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Vervolgens reist de koningsklasse begin mei af naar Miami, en in het weekend van 18 mei vindt de eerste Europese race plaats in Imola.

