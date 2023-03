Remy Ramjiawan

Woensdag 29 maart 2023 12:16 - Laatste update: 12:18

De 41-jarige Fernando Alonso is klaar voor het raceweekend in Australië en benadrukt een goede kwalificatie op het Albert Park Circuit cruciaal is voor een goed resultaat op zondag. De Spanjaard wist tijdens de twee openingsraces al op het podium te staan, doet hij dat in Melbourne weer, dan is dat zijn 101e podiumplek.

Aston Martin is sterk uit de startblokken gekomen in 2023. Vorig wist het team de zevende plek in het eindklassement te bezetten en dit jaar is het voorlopig de revelatie van het seizoen. De renstal uit Silverstone lijkt op Red Bull Racing na, te beschikken over de snelste bolide en staat nu op een gedeelde tweede plek in het constructeursklassement met evenveel punten als Mercedes. Max Verstappen en Sergio Perez wisten dit jaar allebei een race te winnen en de Nederlander leidt het coureurskampioenschap met één punt op zijn teamgenoot. Alonso staat met dertig punten op de derde plek, met een voorsprong van tien punten op Carlos Sainz.

Artikel gaat verder onder video

'Met beide benen op de grond blijven staan'

Hoewel Aston Martin een topstart kent in 2023, wil Alonso niet te hoog van de toren blazen. "De auto heeft tot nu toe op twee verschillende circuits goed gepresteerd. Maar we moeten met beide benen op de grond blijven staan en we zijn realistisch dat we, om sterke resultaten te blijven scoren, op alle gebieden van het team resultaten moeten boeken", zo maant Alonso zijn team aan om de motivatie vast te houden.

OOK INTERESSANT: Dit het persconferentieschema voor de coureurs in Australië

OOK INTERESSANT: Dit kun je rondom de Grand Prix van Australië verwachten van Viaplay en F1 TV Pro

Kwalificatie is doorslaggevend

De pijlen zijn nu gericht op het raceweekend in Australië: "Australië is altijd een leuke race om naartoe te gaan en ik ben benieuwd hoe het circuit verschilt van voorgaande jaren. Het zal nog sneller zijn dan vorig jaar en hopelijk zien we meer inhaalacties." Wel wijst Alonso naar de kwalificatie, want dat is dit weekend cruciaal in zijn ogen. "Maar zoals altijd zal de kwalificatie op Albert Park waarschijnlijk de doorslag geven, dus we moeten zorgen voor een sterke zaterdag om ons in de best mogelijke positie te brengen om zoveel mogelijk punten te scoren", aldus de 41-jarige coureur.