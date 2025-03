Het tweede stoeltje van Red Bull Racing is door de jaren heen één natuurlijk één van de lastigste stoeltjes op de grid geworden. Verstappen is bij het team natuurlijk al jaren de grote man waar alles op ingezet worden en bovendien heeft de viervoudig wereldkampioen een ontzettend onorthodoxe rijstijl, iets waar andere rijders maar nauwelijks mee om kunnen gaan. Dat hebben we gezien, want na Daniel Ricciardo wist eigenlijk nooit meer een Red Bull-teamgenoot zijn hoofd enigszins boven water te houden naast de Nederlander. Pierre Gasly, Alex Albon en Sergio Pérez moesten allemaal voortijdig het schip verlaten.

Noodvergadering

Hetzelfde lot lijkt nu langzaam maar zeker toebedeeld te gaan worden aan Lawson. Het is alarmfase één voor de Nieuw-Zeelander, die ook in China weer een horrorweekend beleefde. Intussen zingen er berichten rond in de paddock dat er al een coureurswissel vóór de aanstaande Grand Prix van Japan, die over twee weken gereden wordt, kan gaan plaatsvinden. Er blijkt aankomende week inderdaad een noodbijeenkomst op het programma te staan, zo bevestigt Marko bij Sky Deutschland: "Deze week hebben we een meeting in Milton Keynes om te bespreken hoe we het gat kunnen dichten", zo vertelt de Oostenrijker zonder daarbij specifiek de naam van Lawson te noemen. Wel lijkt het aannemelijk dat ook zijn toekomst daar besproken zal worden.

Race van zondag

Marko vervolgt: "We zijn bezorgd, maar het is niet zo dat we de handdoek in de ring gooien", stelt de Red Bull-adviseur. Vervolgens blikt hij nog even terug op de race van zondag: "Op de harde band waren we net zo snel als de voorste wagens. We hebben de race verloren op de eerste mediums-stint. De start was een beetje jammer toen Max terugviel en wellicht zat het nog steeds in zijn hoofd dat de mediums vrij kwetsbaar waren en deed hij te rustig aan. Toen we hem binnen haalden, was hij nog steeds snel. Uiteindelijk waren we net zo snel als de voorste wagens, haalden we Leclerc nog bij, maar het was te laat. Met een succesvolle start, waarbij er geen twee plekken verloren gingen, en met meer snelheid in de eerste stint hadden we podium kunnen halen."

