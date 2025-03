Lando Norris en Oscar Piastri zijn positief gestemd over hun kansen in China. Beide heren kunnen niet wachten om met hun McLaren het asfalt van het Shanghai International Circuit te betreden.

Het seizoen is goed begonnen voor het team van McLaren. Lando Norris wist de openingsdans in Melbourne op zijn naam te schrijven, en ook voor teammaat Oscar Piastri leek er lange tijd een goed resultaat in het verschiet te liggen. De thuisheld viel uiteindelijk ten prooi aan de chaotische en kletsnatte omstandigheden en kwam uiteindelijk als negende over de streep, maar over de competitieve snelheid bestond, in ieder geval in Down Under, geen twijfel.

Vooruitblik Norris op Grand Prix van China

"Het is fantastisch om als racewinnaar aan de tweede race van het seizoen te beginnen", blikt Norris vooruit. "Shanghai is de volgende, het eerste sprintweekend van het jaar. We zijn het seizoen heel goed begonnen, dus nu moeten we ons hoofd naar beneden houden en blijven leren, zodat we consistente resultaten kunnen scoren. Er ligt een lang seizoen voor ons en ik ben benieuwd om te zien wat we kunnen doen. Vorig jaar was de support van de fans in China fantastisch, dus ik kijk ernaar uit om weer voor hun te racen."

Vooruitblik Piastri op Grand Prix van China

Piastri voegt daar aan toe: "Ik kan niet wachten om dit weekend direct weer te gaan racen. Ik had in Melbourne een hele bemoedigende week en behaalde bijna een heel bijzonder resultaat. De snelheid was echt veelbelovend en dat geeft mij erg veel vertrouwen om vooruit te gaan. Het is een sprintweekend, dus er zijn meer mogelijkheden om punten te scoren. Ik kijk ernaar uit om het weekend aan te vallen."

