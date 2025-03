Frédéric Vasseur heeft na het teleurstellende debuut van Lewis Hamilton bij Ferrari tijdens de F1 Grand Prix van Australië opgeroepen tot betere communicatie tussen de pitmuur en de coureur. Tijdens de race in Melbourne, waarin Hamilton slechts tiende werd, ging het mis met de zevenvoudig wereldkampioen en diens engineer Riccardo Adami, en dat moet volgens Vasseur beter.

De race op het Albert Park Circuit was er één om snel te vergeten voor Hamilton. Hij begon als achtste en zat een groot deel van de race vast achter de Williams van Alexander Albon, maar viel verder terug door de ongelukkige timing van de bandenwissel van slicks naar intermediates. De communicatieproblemen tussen hem en de pitmuur speelden daarbij een grote rol. Zo was het onduidelijk of Hamilton de 'K1', de zogeheten overtake button, wel of niet moest gebruiken en wanneer hij moest schakelen tijdens het gebruik van de DRS.

Vasseur wil communicatie verbeteren met Hamilton

Vasseur erkent dat de communicatie tussen de pitmuur en Hamilton beter moet. "Het was de eerste race, de eerste keer dat we moesten communiceren tussen de pitmuur en de auto, en we kunnen dit beter doen en elkaar beter leren kennen", zei de teambaas tegenover de aanwezige media. Hij erkent dat de strategie lastig was en dat er van deze race geleerd moet worden voor de volgende wedstrijd.

Hamilton had geen vertrouwen in auto tijdens GP Australië

Hamilton zelf gaf na afloop aan dat het gebrek aan vertrouwen in de auto zijn grootste probleem was. "Vanaf het moment dat ik vrijdag in de auto stapte, had ik geen vertrouwen. Vooral in de snelle bochten verloor ik veel tijd", verklaarde de Brit. "Op zaterdag kwam het vertrouwen terug, ik was het aan het opbouwen. Maar toen de race eenmaal bezig was, begon ik weer vanaf nul, en had ik vrijwel geen vertrouwen gedurende het grootste deel van de race." Het feit dat hij nog niet met de Ferrari had gereden in de regen was hiervan de oorzaak.

Vasseur belooft beterschap na teleurstellend debuut Hamilton

Met het oog op de komende Grand Prix van China, heeft Vasseur beterschap beloofd. "Het kwam niet als een verrassing, maar het was geen goed weekend voor ons. Maar we concentreren ons nu op volgende week en we hebben veel geleerd van afgelopen weekend met de fouten die we hebben gemaakt. We zullen aankomende week veel beter zijn."