Het Formule 1-seizoen van 2025 is begonnen en de fans kunnen tijdens iedere race weer stemmen op hun Driver Of The Day. In dit artikel houden we je het hele jaar op de hoogte van hoe de verhoudingen ervoor staan.

De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen.

Norris houdt het hoofd koel

Lando Norris won de F1 Grand Prix van Australië vanaf de pole position, maar het was geen vanzelfsprekende seizoensopener. Door de plotseling regenbui vloog hij even door het gras, maar uiteindelijk behield hij toch nog de leiding, nadat iedereen naar de intermediates was gewisseld. Richting het zwart-witgeblokt moest hij nog de aanval van Max Verstappen afslaan. Het heeft de McLaren-coureur de meeste stemmen opgeleverd met 20.7%. Ondanks de spin waardoor hij terugviel van P2 naar P9, kreeg thuisheld Oscar Piastri 17.2% van de stemmen. Alexander Albon (15.9%), Yuki Tsunoda (11.3%) en Lewis Hamilton (8.3%) completeerden de top vijf. Ondanks dat Verstappen in de Red Bull indruk maakte door een plekje te winnen ten opzichte van zijn startpositie en Norris aan te kunnen vallen, kreeg hij niet genoeg stemmen voor een DOTD-klassering in de top vijf.

Driver Of The Day 2025

Race Driver Of The Day Finishpositie Stemmen GP Australië Lando Norris 1 20.7% GP China – – – GP Japan – – – GP Bahrein – – – GP Saoedi-Arabië – – – GP Miami – – – GP Emilia-Romagna – – – GP Monaco – – – GP Spanje – – – GP Canada – – – GP Oostenrijk – – – GP Groot-Brittannië – – – GP België – – – GP Hongarije – – – GP Nederland – – – GP Italië – – – GP Azerbeidzjan – – – GP Singapore – – – GP Verenigde Staten – – – GP Mexico-Stad – – – GP São Paulo – – – GP Las Vegas – – – GP Qatar – – – GP Abu Dhabi – – –

Hoe wordt de Driver Of The Day gekozen?

De titel van Driver Of The Day gaat na afloop van iedere race naar de coureur die de meeste stemmen heeft gekregen vanuit de fans. Stemmen kan vlak na de start van de race tot de slotfase van de race.

Hoe kan je stemmen op Driver Of The Day?

Stemmen op jouw favoriete coureur is heel eenvoudig. Je gaat naar de officiële stempagina van de Formule 1 en brengt jouw stem uit.

Krijgt de Driver Of The Day een prijs?

Coureurs krijgen geen prijs of financiële bonus voor het worden van Driver Of The Day. Het is simpelweg een blijk van erkenning voor de prestaties van een coureur door het publiek.

