Polesitter Lando Norris maakt zich tijdens de persconferentie geen zorgen over mogelijk gevaar vanuit zijn teamgenoot op P2, Oscar Piastri. Hoewel er vanaf dit jaar geen 'papaja-rules' meer zijn, onthult de viervoudig racewinnaar dat er wel afspraken zijn gemaakt over hoe het duo met elkaar mag strijden.

Afgelopen seizoen wilde McLaren geen teamorders uitdelen, maar uiteindelijk kwamen die er wel. Piastri was in Hongarije op weg naar zijn eerste zege, maar zag die door de strategie in het water vallen. Met grote moeite gaf Norris uiteindelijk zijn plek terug aan zijn teamgenoot. Dat kwam de Brit echter duur te staan, want hij was in gevecht met Max Verstappen om de wereldtitel, en elk punt telde. Die titel liep hij uiteindelijk op 63 punten mis.

Duidelijke regels

McLaren bezet de volledige eerste startrij voor de Grand Prix van Australië en Norris krijgt de vraag of Piastri zich vanaf P2 misschien wel moet inhouden. "We zijn voorbereid, omdat we weten dat we dit soort situaties vaker gaan meemaken dit seizoen. Er zijn duidelijk regels die we niet mogen overtreden. Beide auto's moeten altijd in de race blijven, maar we zijn allebei concurrenten. Dat is duidelijk. We willen allebei vechten voor overwinningen. Maar er zijn grenzen rond de auto—gewoon hier en daar wat meer ruimte. We zijn vrij om te racen, vrij om te proberen races te winnen", aldus Norris, die benadrukt dat er verder geen restricties zijn.

Titel 2024 bij elkaar gereden door teamwork

Daarbij wijst hij op het binnenhalen van de constructeurstitel in 2024, waarvoor ook een flinke portie teamwork nodig was: "Wat ons vorig jaar de constructeurstitel heeft opgeleverd, is hoe we elkaar hebben geholpen en hoe we het netjes hebben gehouden. Hoe er orde was wanneer dat nodig was. Veel daarvan gebeurde later in het seizoen, toen er externe factoren meespeelden. Op dit moment is dat niet het geval."

Piastri: 'Als ik kan profiteren, dan doe ik dat'

Ook Piastri bevestigt dat hij vrij is om met zijn teamgenoot te racen, al mag het natuurlijk niet in tranen eindigen. "Hij heeft het goed samengevat. Ik denk dat in elk team, niet alleen bij McLaren, de nummer één regel is: geen contact. We moeten elkaar ruimte geven. Als er kansen zijn voor een van ons om te profiteren van een situatie, zullen we dat doen. Maar uiteindelijk racen we voor het team. Dat is belangrijk", aldus Piastri.