Mercedes gaat aankomend seizoen zorgen voor een unicum in de Formule 1. De Zilverpijlen worden namelijk het eerste team ooit om duurzame koolstofvezelcomposiet te gebruiken bij de ontwikkeling van de W16-bolide voor 2025.

De Duitse formatie wil onderdelen van duurzame koolstofvezelcomposiet ontwikkelen voor upgrades gedurende het F1-seizoen en hoopt dat dus te doen zonder snelheid op de baan te verliezen natuurlijk. Mercedes gaat nauw samenwerken met de FIA. Ze willen namelijk laten zien dat duurzame koolstofvezelcomposiet op technisch vlak even goed kan presteren als de traditionele materialen, en dat moet uiteraard gebeuren zonder overschrijdingen van het technisch reglement. "Pas als je performance en innovatie combineert, creëer je vooruitgang", legt teambaas Toto Wolff uit in een persbericht van Mercedes. "Ik ben trots om een team van probleemoplossers te leiden die toegewijd zijn aan het pushen van duurzame veranderingen."

Wat is koolstofvezelcomposiet?

Ongeveer driekwart van de Mercedes W16 moet bestaan uit koolstofvezelcomposiet en de innovaties in dit soort materialen moeten ervoor zorgen dat de CO2-voetafdruk van de Mercedes-bolides in de Formule 1 flink omlaag gaan met de hoop voor 2040 klimaatneutraal te worden. Koolstofvezelcomposiet bestaat voornamelijk uit twee belangrijke componenten: de vezels (ongeveer 60 procent) en epoxyhars (ongeveer 40 procent). Door de vezels te doordrenken met de epoxyhars en vervolgens te laten uitharden, ontstaan een lichtgewicht materiaal die voldoet aan de prestaties die nodig zijn om te voldoen aan de hoge technische eisen van de Formule 1. Om de koolstofvezelcomposiet te kunnen gebruiken op de auto, worden er strikte tests uitgevoerd in laboratoria om de technische eigenschappen en prestaties van het materiaal volledig te begrijpen, alvorens het op de auto gebruikt wordt.

