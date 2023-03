Lars Leeftink

Vrijdag 24 maart 2023 15:33 - Laatste update: 15:33

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, is van mening dat de straf die Fernando Alonso afgelopen weekend in Saoedi-Arabië bijna een podiumplek had gekost veel weg had van de situatie in Abu Dhabi tijdens de Grand Prix in 2021. Toen was Wolff met Mercedes 'slachtoffer' van een beslissing van de FIA.

Dankzij Nicholas Latifi was er toen, met nog een paar rondjes te gaan, een safety car de baan opgekomen. In plaats van alle auto's die op een ronde achterstand stonden er tussenuit te halen, zoals de regels voorschreven, haalde wedstrijdleider Michael Masi alleen de auto's tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen er tussenuit. Zo kreeg Verstappen tijdens de laatste ronde, terwijl de andere coureurs nog niet aangesloten waren, de kans om Hamilton in te halen voor de wereldtitel. Dit gebeurde uiteindelijk, waardoor Hamilton zijn achtste titel mis zou lopen.

Artikel gaat verder onder video

Alonso kreeg in Saoedi-Arabië afgelopen weekend vijf seconden straf omdat hij verkeerd stond opgesteld bij de start, iets wat hem indirect bijna zijn uiteindelijke podiumplek had gekost. Bij zijn pitstop probeerde hij die straf uit te voeren, maar volgens de FIA was dit niet correct gedaan. De Spanjaard kreeg vlak na de race tien seconden straf wegens het verkeerd uitvoeren van die vijf seconden straf en kwam daardoor een tijdje op P4 terecht.

OOK INTERESSANT: Naam kledingmerk zorgt voor geschil tussen Verstappen en Nike: 'Max 1' gaat niet door

Wolff over straf Alonso

Uiteindelijk werd de straf van Alonso, na protest van Aston Martin, weer teruggedraaid en behield de Spanjaard zijn derde plaats. In gesprek met Channel 4 bespreekt Wolff de teruggedraaide straf voor Alonso. "Allereerst was de straf (voor Alonso) superhard, want vanuit de pure rijprestatie verdienden Fernando en Aston Martin het om op het podium te staan. We moeten die reglementen bekijken en kijken of we iets kunnen aanpassen, want het had geen invloed op zijn race. Ik heb liever dat de FIA tot de juiste beslissingen komt dan dat we te snel zijn en duidelijk in iets vallen dat verkeerd is."

Abu Dhabi 2021 als voorbeeld

Als voorbeeld besluit Wolff de beslissing van Masi als wedstrijdleider tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 erbij te halen. "We zijn daar in 2021 het slachtoffer van geweest, waar alles neerkwam op het vermaak voor een snelle beslissing en dat heeft de grootste coureur van het kampioenschap beroofd. Dus in dat opzicht denk ik dat ik liever niet naar het podium ga en achteraf het juiste resultaat heb." Wolff hoopt dat de FIA nu genoeg voorbeelden heeft gehad.