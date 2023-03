Lars Leeftink

Max Verstappen en Sergio Pérez hebben volgens Peter Windsor afgelopen zondag waarschijnlijk voor 'irritatie' gezorgd binnen het team van Red Bull Racing met hun gedrag tijdens de slotfase van de race. Beide coureurs reden met speels gemak op P1 en P2, maar besloten niet rustig aan te doen.

Dit was ondanks de berichten van hun engineers dat er geen enkele reden meer was om snellere rondetijden te gaan rijden. In Bahrein reden beide coureurs de race nog gewoon uit, maar in Saoedi-Arabië zat dit er niet in. Verstappen ging nog voor de laatste ronde nadat duidelijk was dat hij Pérez niet meer in ging halen voor P1. Hij zou het extra punt uiteindelijk in de laatste ronde veroveren, waardoor hij richting Australië gaat met een punt voorsprong op de Mexicaan. Pérez had op dat moment de snelste ronde (en dus een punt voorsprong in het wereldkampioenschap) zelf in handen.

Red Bull keek met 'irritatie' naar slotfase in Djedda

In een video op zijn eigen YouTube-kanaal laat Windsor weten dat de pitmuur van Red Bull in de slotfase van de race in Djedda alles behalve tevreden zal zijn geweest over de gang van zaken tussen Verstappen en Pérez. “Dat is niet wat je wilt als je een ruime één-twee hebt. Als ik aan de pitmuur had gezeten, zou ik nerveus zijn geweest en best geïrriteerd dat ze elkaar zo aan het pushen waren.”

Beide coureurs rijden race niet rustig uit

Het was ook wel duidelijk dat zowel Verstappen als Pérez niet genoeg vertrouwen in elkaar hadden en besloten te pushen. Verstappen reed vijf seconden achter zijn teamgenoot, die bang was dat zijn overwinning nog in gevaar zou komen. Windsor zag dit ook. Dat wat er in Bahrein gebeurde, werd niet herhaald in Djedda. "Toen ze tien seconden los waren, konden ze rustig aan doen. Dat deden ze alleen niet. Telkens als Verstappen een erg goede ronde reed, reageerde Sergio daarop."