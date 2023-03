Lars Leeftink

De succesvolle 2023-auto van Aston Martin is al vaak vergeleken met de tevens succesvolle auto van Red Bull. Zelfs de regerend wereldkampioen doet een duit in het zakje dankzij verschillende opmerkingen van Sergio Pérez en Helmut Marko. Ook het social media-team van Red Bull Racing heeft nu een steentje bijgedragen.

Aston Martin heeft in 2023 grotere stappen gezet dan verwacht en veroverde dankzij Fernando Alonso al twee podiumplekken in 2023. Dit gebeurde wel achter de twee auto's van Red Bull, die net zoals vorig jaar tot nu toe in 2023 dominant zijn. Er wordt dit seizoen veel gesproken over de auto van Aston Martin, die wordt gezien als een 'kopie' van Red Bull. Onder meer Alonso heeft al aangegeven dat dit niet klopt omdat veel onderdelen van de auto wel degelijk anders zijn in vergelijking met de RB18, terwijl teambaas Mike Krack ook al aangaf niet zo blij te zijn met deze vergelijkingen. Ook was Krack boos over het feit dat Red Bull de vergelijking niet echt uit de weg is gegaan tot nu toe en zelfs het geschetste beeld blijft bevestigen.

Red Bull kan het niet laten

Zo sprak onder meer Red Bull-adviseur Marko van 'drie Red Bulls op het podium' in Bahrein en besloot ook Pérez tijdens de persconferentie na de race in Sakhir zijn steentje bij te dragen. Volgens hem was het mooi om drie Red Bulls op het podium te zien en spraken de aanwezige journalisten met drie coureurs van Red Bull. Op social media gaat Red Bull de vergelijking ook niet uit de weg. Op TikTok besloot het social media-team van Red Bull twee normale Red Bull-blikjes en een groen Red Bull-blikje naast elkaar te zetten, exact in de volgorde van het podium in Bahrein en Saoedi-Arabië. Het bijschrift: "Deze filters worden steeds geavanceerder."