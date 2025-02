De Formule 1 organiseert vandaag voor het eerst in de geschiedenis een evenement waarbij alle tien de teams gezamenlijk hun livery voor het nieuwe 2025-seizoen onthullen. Maar hoe gaat dat precies in z'n werk? Waar kun je dit live kijken? En wanneer komt Max Verstappen aan het woord? In onderstaand artikel staat alles wat je moet weten over dit nieuwe F1 75 Live evenement.