De FIA heeft voor aanvang van dit F1-seizoen de straffen voor het gebruik van scheldwoorden aangescherpt. Alexander Albon laat weten dat de coureurs er nog steeds over in gesprek zijn, omdat ze denken dat het niet juist is wat hier gebeurt.

Coureurs die deelnemen aan kampioenschappen die door de FIA worden georganiseerd, moeten zich aan bepaalde gedragsregels houden. Worden deze overtreden, dan heeft dat sinds afgelopen januari, toen deze regelwijzigingen werden geïntroduceerd, veel ernstigere consequenties. De FIA en diens president Mohammed Ben Sulayem lijken te vinden dat coureurs te makkelijk wegkwamen met het overtreden van de gedragsregels en gaat nu door zwaardere straffen uitdelen: enorme boetes, schorsingen en zelfs puntenaftrek in het kampioenschap. Adrien Fourmaux uit het World Rally Championship was afgelopen weekend in Zweden het eerste slachtoffer, toen hij zei: "We f*cked up". Het gevolg was een boete van €30.000, waarvan €20.000 voorwaardelijk.

Adrenalinesport

"Er zijn zeker discussies over", vertelde Albon over de straffen tegen schelden tegenover de aanwezige media bij de lancering van de nieuwe Williams voor 2025. "Het gaat er nog steeds over hoe wat we willen zeggen gaan aanpakken. Het is een gevoelige kwestie en natuurlijk, denken we dat het juist is? Natuurlijk niet. Ik denk niet dat we in de gaten moeten worden gehouden bij alles wat we doen. Het is dan ook een pure adrenalinesport. Ik denk dat constant rondlopen met microfoons onder onze neuzen... Laat ook maar."

