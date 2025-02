Max Verstappen (27) en Sergio Pérez (34) waren de langst zittende teamgenoten van Red Bull Racing in de afgelopen jaren, maar de Mexicaan moest het veld ruimen vanwege tegenvallende prestaties. Liam Lawson (23) is nu de nieuwe teamgenoot van Verstappen en de Nederlander deelt zijn verwachtingen.

Lawson heeft nog geen enkele Formule 1-race gereden voor Red Bull Racing, maar de Nieuw-Zeelander heeft wel al elf Grands Prix achter zijn naam staan. Lawson mocht vorig jaar het stuurtje overnemen van Daniel Ricciardo bij Visa Cash App RB en deed dat naar behoren. Hij wist zijn teamgenoot, de meer ervaren Tsunoda, regelmatig het vuur aan de schenen te leggen. Lawson maakte dan ook een goede indruk en mocht daarom in 2025 de overstap maken naar het topteam van Red Bull Racing. Pérez had een contract voor de seizoenen 2025 en 2026, maar werd na een teleurstellend 2024 al - weliswaar met een flinke oprotpremie - aan de kant gezet. Verstappen is benieuwd hoe het gaat worden met Lawson naast zich.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Norris zag hoe Verstappen hem dwarszat in 2024: "Als dat de mentaliteit is van een coureur"

Verstappen kijkt uit naar samenwerking met Lawson

Verstappen en Pérez waren de langst zittende teamgenoten van Red Bull Racing, maar de Mexicaan moest het veld ruimen vanwege tegenvallende prestaties. Verstappen is benieuwd hoe het gaat worden met Lawson naast zich. "Het is heel enerverend", zo blikt hij vooruit op de samenwerking met de Nieuw-Zeelander. "We hebben Liam zien groeien binnen de Red Bull-familie en het wordt erg interessant om samen te werken met het team. Hopelijk kunnen we de auto verbeteren en competitiever maken." Lawson zal zich ervan bewust zijn dat het niet eenvoudig gaat worden om Verstappen bij te benen. Eerdere Red Bull-junioren, zoals Pierre Gasly en Alexander Albon, hadden het ook niet makkelijk naast de Nederlander.