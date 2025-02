Lando Norris (24) heeft in 2024 de strijd aangebonden met Max Verstappen (27) om de wereldtitel, maar wist deze uiteindelijk niet te winnen. De McLaren-coureur had weliswaar voor het overgrote deel de betere auto, maar volgens hem was het vooral de mentaliteit en strategie van Verstappen waardoor hij naast de wereldtitel greep.

Norris wist zich eigenlijk pas te laat in het seizoen te mengen in de strijd om het kampioenschap en daarnaast slaagde hij er niet altijd in te maximaliseren wanneer Verstappen punten liet liggen. En omdat hij voor het grootste gedeelte van het seizoen de betere auto had, neemt hij dat zichzelf kwalijk. "Ik wil tegen Max racen, maar ik heb niet goed genoeg gepresteerd. Ondanks dat ik een betere auto had, was ik niet op zijn niveau en dat neem ik mezelf kwalijk", zo vertelde hij tijdens de shakedown van de MCL39, zo meldt FormulaPassion. Volgens Norris is het ook bijzonder moeilijk om Verstappen in te halen in het kampioenschap als je een groot aantal punten achterstaat.

Verstappen moeilijk te achterhalen in WK-stand

Norris denkt dat Verstappen vanwege zijn mentaliteit moeilijk bij te halen is als hij eenmaal een voorsprong heeft in het WK. De Brit blikt terug op bijvoorbeeld Mexico. "We hebben het in Mexico gezien: hij offerde zichzelf op voor het eindresultaat", zo zegt Norris, die hiermee doelt op het feit dat Verstappen de Ferrari's liet winnen, maar daardoor wel Norris achter zich kon houden. "Als dit de mentaliteit van een coureur is, is het erg moeilijk om hem 50 of 60 punten in te halen in het kampioenschap", aldus de McLaren-coureur.

2025 moet beter beginnen voor Norris

De mentaliteit van Verstappen, waarbij hij Norris zoveel mogelijk probeerde af te remmen, wierp z'n vruchten af. "Met zijn manier van rijden en de risico's die hij neemt; er waren te veel momenten zoals in Oostenrijk en Mexico, waarbij het meer in zijn voordeel was dan in het mijne. Het was een moeilijk jaar, maar ik denk dat ik veel heb geleerd van die momenten. Dit jaar heb ik meer punten nodig aan het begin, een goede start zal het belangrijkste zijn", aldus de Brit, die goede hoop heeft op een beter 2025.