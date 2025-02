Max Verstappen blijkt dol te zijn op Japan en hij zou daar wel willen wonen, als Monaco niet had bestaan. Niet alleen kan hij genieten van de Japanse keuken, maar de hoofdstad Tokio is een ideale bestemming voor de F1-coureur van Red Bull Racing.

Verstappen werd geboren in het Belgische Hasselt, maar vader Jos Verstappen en moeder Sophie Kumpen gingen al vroeg uit elkaar en groeide daardoor op in Nederland. Hij komt al sinds 2015 uit in de Formule 1, beginnend bij Red Bull-zusterteam Toro Rosso en in oktober van dat jaar verhuisde hij naar Monaco. Bijna tien jaar later heeft hij vier wereldkampioenschappen achter zijn naam staan. Verstappen woont nog steeds in het luxe prinsdom, samen met partner Kelly Piquet en haar dochter Penelope. Maar was Monaco niet zijn thuis geweest, dan zou hij nu überhaupt niet in Europa hebben gewoond.

Wagyuvlees en Tokio

Verstappen onthult in een interview op de website van Red Bull enorm te genieten van dineren met vrienden, waarvan ook veel rivalen of oud-rivalen zijn uit de Formule 1. Diners kunnen voor hem niet lang genoeg duren en het liefst is het ook ver van de ogen van de media vandaan. "Ik geniet heel erg van Italiaans eten", vertelde hij, gevraagd over zijn favoriete maaltijd. "Maar het hangt van mijn stemming af. Ik geniet ook heel erg van de Japanse keuken: wagyuvlees is verrukkelijk. Ik hou van de verschillende manieren waarop de Japanners hun eten kunnen bereiden, zoals in een teppanyaki-restaurant waar je allerlei verschillende stukken vlees op het vuur kan koken. Het is echt heel lekker." Verstappen geeft aan waar hij zou wonen, als Monaco niet al zijn thuis was. "Als we het hebben over plaatsen om te bezoeken, dan zou ik zeker gaan voor Japan. Tokio is een gigantische stad, vol coole plekken en ik zou er tijd voor vrijmaken om het hele land te ontdekken."

Verstappen maakte in 2014 zijn debuut in een Grand Prix-weekend in Japan op het circuit van Suzuka

