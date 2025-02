Max Verstappen heeft het doek afgetrokken van zijn helm voor het F1-seizoen van 2025. Met dit ontwerp gaat hij een poging doen het wereldkampioenschap te verdedigen om zo met Red Bull Racing zijn vijfde titel te verdienen.

Verstappen hoopt goed uit de startblokken te komen dit jaar. Halverwege 2024 maakten McLaren en Ferrari, maar ook Mercedes, forse inhaalslagen en Red Bull verloor uiteindelijk het constructeurskampioenschap. McLaren mocht de wereldbeker ophalen na een strijd met Ferrari die doorging tot aan de finale in Abu Dhabi. Het zal het laatste seizoen zijn met de technische reglementen zoals we die nu kennen, maar het wordt het eerste seizoen voor de Limburger met Liam Lawson als teamgenoot. In aanloop naar het launchevenement in Londen, de testdagen in Bahrein en de eerste Grand Prix op het circuit van Albert Park toont Verstappen zijn nieuwe helm.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Vijf vraagtekens voor Verstappen en Red Bull Racing richting het seizoen 2025

Nederlandse vlag

"Dit helmontwerp is in principe vergelijkbaar met toen ik begon met racen, toen ik vier jaar oud was", vertelde Verstappen in een persbericht van Verstappen.com. "Het was gebaseerd op het ontwerp van mijn vader en daar ben ik absoluut heel trots op. Toen ik begon met racen, was het helmontwerp van mijn vader erg belangrijk voor mij. Dat was de helm die ik echt mooi vond en die ik erg trots ben om te dragen. Een van de kleine details zijn de rode en blauwe lijnen, die de Nederlandse vlag representeren. Ik heb geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden, wat ik mooi vind, met natuurlijk de leeuw bovenop. Het is absoluut, je zou kunnen zeggen, ons familiedesign. Sommige details zijn anders, maar over het algemeen is het terug naar de roots. Ik ben er erg blij mee."

Gerelateerd