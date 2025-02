Max Verstappen krijgt dit seizoen gezelschap van de getalenteerde Liam Lawson bij het team van Red Bull Racing en dat is een nieuwe uitdaging voor de Nederlander. Tom Coronel denkt dat de Nieuw-Zeelander er goed aan doet om zichzelf niet te spiegelen aan de viervoudig wereldkampioen.

Lawson neemt vanaf dit seizoen het zitje naast Verstappen in bij het team van Red Bull Racing en hij moet ervoor gaan zorgen dat de formatie dit jaar weer meedoet om de constructeurstitel na de zorgwekkende prestaties van Sergio Pérez van afgelopen seizoen. De Mexicaan kwam er het hele seizoen niet aan te pas en was uiteindelijk mede de hoofdoorzaak in het verval van de Oostenrijkse renstal. Men finishte slechts als derde in de strijd om het constructeurskampioenschap en dus was het tijd om in te grijpen vanuit de Red Bull-leiding.

Artikel gaat verder onder video

Geen strijd tegen max

De vraag is wat hij allemaal kan gaan bewerkstelligen tegen de viervoudig wereldkampioen: "Niemand is opgewassen tegen Max. Dus dat kun je totaal vergeten. Het zit denk ik meer in het koppie. [Alexander] Albon hebben we zien breken, [Pierre] Gasly hebben we zien breken. En nu natuurlijk [Sergio] Pérez. Met zo veel ervaring hebben we hem ook door het ijs zien zakken. Niemand is opgewassen tegen Max, dus dat moeten we ook niet verwachten", vertelt Coronel tegenover Motorsport.com. "Max pakt wel het rijderskampioenschap. Dus dat hebben we al gefixt. Dus die competitie hoeven we ook niet aan te gaan en is trouwens ook onmogelijk."

Tikjes uitdelen

Coronel vervolgt: "Dus je hebt een tweede rijder nodig die slim en handig is. En goed weet te scoren en ook iets kan bijdragen aan het team. En dan niet alleen aan Max, want dat gaat niet. Ik bedoel, een heel klein beetje een paar tikjes uitdelen is altijd wel lekker. [Lawson moet bij hem] in de nek hijgen, want dan zie je die felle Max vaak wel weer terugkomen. En dan heb ik het niet alleen over rijders eromheen, maar ook intern een heel klein beetje. Maar niet te veel, want dat betekent onrust. Ik begrijp wat Red Bull aan het zoeken is en aan het doen is, want ze moeten ook aan de toekomst denken. Ik denk dat je in dat perspectief moet kijken."

Gerelateerd