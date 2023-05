Lars Leeftink

Donderdag 4 mei 2023 11:51 - Laatste update: 11:53

Na een voor Bakoe vrij saaie Grand Prix van Azerbeidzjan, met twee uitvalbeurten, zijn er al aardig wat coureurs die dit seizoen uitgevallen zijn en daardoor geen punten scoorden. Onder meer Charles Leclerc heeft de race al een keer niet af kunnen maken, terwijl Nyck de Vries maar tijdens de helft van de races tot nu de finish haalde. Een overzicht van hoe vaak iedereen is uitgevallen.

In 2022 spande Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Carlos Sainz en Fernando Alonso de kroon met zes uitvalbeurten. George Russell viel in 2022 maar één keer uit, en dit was niet eens door zijn eigen toedoen of door betrouwbaarheidsproblemen. Van de topcoureurs vielen Charles Leclerc en Sergio Pérez (drie races) het vaakst uit. Max Verstappen en Lewis Hamilton vielen twee keer uit. Hoe is dit in 2023?

2023

Tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan waren De Vries en Zhou Guanyu de enige die uitvielen. Sinds de bizarre race in Melbourne, inmiddels een maand geleden, waren er ineens drie coureurs die twee keer uitgevallen zijn in 2023. Het ging om Esteban Ocon (Bahrein en Australië), Charles Leclerc (Bahrein en Australië) en Alexander Albon (Saoedi-Arabië en Australië). Daar is De Vries dankzij het raceweekend in Bakoe bijgekomen. Hij was degene die de enige safety car van de race veroorzaakte met zijn crash. De Nederlander staat dus al op twee uitvalbeurten en heeft twee keer achter elkaar de race niet af kunnen maken.

Zeven coureurs hebben na drie races verder ook al een DNF achter hun naam staan. In Australië vielen Pierre Gasly (P14), Logan Sargeant (P16) en Kevin Magnussen (P17) uit, terwijl ze wel geklasseerd werden. Lance Stroll, George Russell, Zhou Guanyu en Oscar Piastri zijn verder allemaal ook al een keer uitgevallen. Piastri haalde de finish niet in Bahrein, terwijl Stroll dit in Saoedi-Arabië niet voor elkaar kreeg en Russell de eindstreep niet zag in Australië. Zhou slaagde er in Azerbeidzjan dus niet in de finish te halen. Negen coureurs hebben tot nu toe elke keer de finish gehaald.

Overzicht

Esteban Ocon: 2 keer uitgevallen

Charles Leclerc: 2 keer uitgevallen

Alexander Albon: 2 keer uitgevallen

Nyck de Vries: 2 keer uitgevallen

Zhou Guanyu: 1 keer uitgevallen

Lance Stroll: 1 keer uitgevallen

Oscar Piastri: 1 keer uitgevallen

George Russell: 1 keer uitgevallen

Kevin Magnussen: 1 keer uitgevallen

Pierre Gasly: 1 keer uitgevallen

Logan Sargeant: 1 keer uitgevallen

Valtteri Bottas: 0 keer uitgevallen

Carlos Sainz: 0 keer uitgevallen

Fernando Alonso: 0 keer uitgevallen

Yuki Tsunoda: 0 keer uitgevallen

Sergio Pérez: 0 keer uitgevallen

Nico Hülkenberg: 0 keer uitgevallen

Max Verstappen: 0 keer uitgevallen

Lando Norris: 0 keer uitgevallen

Lewis Hamilton: 0 keer uitgevallen