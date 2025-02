Red Bull-supertalent zet stap naar F1, Russell "grootste boef allertijden" | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag was er weer veel te zeggen in de wereld van Formule 1. Tweevoudig Le Mans-winnaar Gijs van Lennep had bijvoorbeeld veel te zeggen over George Russell, van wie hij niet bepaald een groot fan is, en het aankomende pensioen van Max Verstappen. Ook kwam er groot nieuws uit Oceanië, gezien Arvid Lindblad, het "grootste Red Bull-talent sinds Max Verstappen" het Formula Regional-kampioenschap won, en hierdoor voldoende superlicentiepunten heeft om mee te doen aan Formule 1-sessies, of zelfs een full-time stoeltje. Kortom, er is genoeg om te vertellen in de GPFans Recap van zaterdag 8 februari.

Artikel gaat verder onder video

Van Lennep hekelt F1-coureur: "Dat is de grootste boef allertijden!"

Tweevoudig Le Mans-winnaar Gijs van Lennep heeft zich flink uitgesproken over George Russell. Volgens Van Lennep is Russell achter de schermen "de grootste boef allertijden", iets wat Max Verstappen ook - in andere woorden - zei tijdens zijn ruzie met de Brit aan het einde van 2024. Lees hier wat Van Lennep allemaal te zeggen heeft over George Russell!

"Grootste Red Bull-talent sinds Verstappen" zet grote stap naar F1

Arvid Lindblad heeft het Formula Regional Oceania-kampioenschap gewonnen op zaterdag, en heeft hiermee voldoende superlicentiepunten vergaard om mee te doen aan een officiële Formule 1-sessie in 2025, of zelfs een Grand Prix. Lees hier meer over het volgende supertalent van Red Bull!

Montoya: Russell "te lief" om een wereldkampioen te worden

Juan Pablo Montoya denkt dat George Russell snel genoeg is om wereldkampioen te worden, maar ook "te lief" is om daadwerkelijk een titel binnen te kunnen slepen. Russell won in 2024 eigenlijk drie Grands Prix, maar werd in België na het pakken van de zege gediskwalificeerd voor het hebben van een te lichte auto. Lees hier wat Montoya, die zelf zeven Grands Prix won, vindt over Russell

Van Lennep hard over Nyck de Vries: "Dan kan jij nooit in de Formule 1 zitten"

Nederlandse motorsportlegende Gijs van Lennep denkt dat Nyck de Vries nooit succes had kunnen hebben in de Formule 1, gezien De Vries sommige circuits te gevaarlijk vond, iets wat een coureur van het hoogste niveau volgens Van Lennep niet zou moeten vinden. Lees de volledige mening van de tweevoudig Le Mans-winnaar hier!

Gerelateerd