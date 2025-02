Juan Pablo Montoya denkt dat George Russell snel genoeg is om wereldkampioen te worden, maar ook "te lief" is om daadwerkelijk een titel binnen te kunnen slepen. Russell won in 2024 eigenlijk drie Grands Prix, maar werd in België na het pakken van de zege gediskwalificeerd voor het hebben van een te lichte auto.

2024 was met afstand het beste seizoen van George Russell in de Formule 1. De Brit wordt al jarenlang gezien als een toekomstig wereldkampioen, ook door zijn enorme succes in zijn loopbaan vóór te promoveren naar de koningsklasse. Russell won in opeenvolgende jaren de GP3 en Formule 2-titels, beide als rookie, en begon zijn F1-carrière in 2019 bij Williams. Na een invalbeurt voor de zieke Lewis Hamilton in 2020 bij Mercedes maakte Russell de permanente overstap naar het Duitse team in 2022, en sindsdien won hij in totaal drie Grands Prix, waarvan twee in 2024. Ook behaalde hij vier van zijn vijf pole positions in het afgelopen seizoen, maar zijn ruzie met Max Verstappen was misschien wel het meest memorabele moment van zijn jaar.

Artikel gaat verder onder video

Russell is te lief om een titel te winnen

Montoya, die zelf zeven Grands Prix won in zijn loopbaan, sluit zich aan bij de mening dat Russell het gereedschap heeft om een titel te winnen, maar kaart wel een verandering aan die de Brit moet maken voor hij in aanmerking kan komen voor een wereldkampioenschap. “Russell heeft de snelheid om een titel te winnen," zo klinkt de analyse van de Colombiaan bij CasinoApps, "maar ik denk dat hij te lief is op het circuit. Mensen moeten een beetje anders naar hem kijken. Je ziet Russell als een aardige vent en dat is niet de reputatie die hij wil. De vriendschap tussen George Russell en Kimi Antonelli zal in het begin erg vriendschappelijk zijn, maar als Antonelli snel van start gaat, kan die vriendschap snel verslechteren. Maar Russell zal beginnen als de dominante coureur van de twee.”

Gerelateerd