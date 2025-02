Tweevoudig Le Mans-winnaar Gijs van Lennep heeft zich flink uitgesproken over George Russell. Volgens Van Lennep is Russell achter de schermen "de grootste boef allertijden", iets wat Max Verstappen ook - in andere woorden - zei tijdens zijn ruzie met de Brit aan het einde van 2024.

Russell en Verstappen botsten (figuurlijk) al eerder tegen elkaar op, maar na de Grand Prix van Qatar ging het los. Verstappen stond op pole position na de kwalificatie, maar ontving een gridstraf van één plaats voor het hinderen van Russell, ook al waren beide coureurs niet op een snelle ronde. De Nederlander was ziedend, en zei zelfs dat hij al het respect voor Russell had verloren, gezien de Mercedes-coureur - volgens Verstappen - alles op alles zette om hem een straf te bezorgen. Verstappen voegde hier aan toe dat Russell voor de camera's en achter de schermen een compleet ander persoon is. Russell beet terug en stelde dat Verstappen een soort pestkop is in de Formule 1, en dat men moet opstaan tegen zijn gedrag.

Dat is de grootste boef allertijden!

Van Lennep volgt de Formule 1 nog altijd op de voet, en is niet vies van een verhitte discussie in de paddock. Wat Russell echter doet, en heeft gedaan, overschrijdt volgens de 82-jarige Nederlander de grens. "Van mij mogen ze best af en toe wat zeggen, [maar] ze moeten elkaar niet zwartmaken," zo vertelt Van Lennep bij Langs de Vangrails op Ziggo Sport, "want dat is tegenwoordig ook... Als je Russell [ziet] en dan denk je 'Oh, dat is een aardige vent zonder baard, een keurige jongen.' Dat is de grootste boef allertijden, achter iedereen z'n rug! Die moet je een keer een flinke gele kaart geven, ondanks dat hij zich zo netjes gedraagt en alles maar vindt dat hij het goed doet, en Max niet, en noem het allemaal maar op. Dat vind ik nou een mannetje, die moeten ze ook is een keer aanpakken, ja. Maar die krijgt wel een klop, hoor. Dat wordt nog wat hoor, dit jaar, Formule 1."

