Netflix wil uitzendrechten Formule 1 kopen, Verstappen scheurt over geheime locatie | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De winterstop is nog altijd in volle gang, al komt het Formule 1-seizoen langzaam maar zeker toch een stukje dichterbij. Ondertussen hebben we op vrijdag wel weer de nodige nieuwtjes te horen gekregen. Zak Brown liet onder meer weten dat hij het tijd vindt voor nieuwe regels, daar coureurs als Max Verstappen precies de mazen in de wet eruit weten te halen. Ook waren er diverse nieuwtjes rondom Netflix: het streamingplatform wil namelijk de uitzendrechten in de Verenigde Staten kopen én komt met een releasedatum voor het nieuwe seizoen van Drive to Survive.

VIDEO: Max Verstappen test Acura ARX-06 op topgeheime locatie in Las Vegas

Max Verstappen is natuurlijk met racen in zijn bloed geboren en de Nederlander vindt het dan ook helemaal geen straf als hij verschillende auto's mag uittesten. Namens Honda kreeg Verstappen op een topgeheime locatei in Las Vegas de kans om de Acura ARX-06 aan de tand te voelen. Meer lezen over de rit van Max Verstappen? Klik hier.

Brown opteert voor nieuwe regels: "Verstappen heeft dat geweldig gedaan"

Het afgelopen seizoen vielen we aan het eind van het jaar van de ene controverse in de andere controverse en dat had met namelijk te maken met de toch vaak wispelturige besluiten vanuit de wedstrijdleiding. Zak Brown opteert nog maar eens voor vaste stewards en een upgrade van het regelboek. "Max Verstappen heeft het geweldig gedaan met het begrijpen wat de regels precies zeggen", zegt hij onder meer. Meer lezen over de uitspraken van Zak Brown? Klik hier.

'Netflix wil zich verder in Formule 1 storten met aankoop van uitzendrechten'

De Formule 1 wint continue aan populariteit op Amerikaanse bodem en dus hopen diverse partijen hier een slaatje uit te kunnen slaan. Netflix zou nu van plan zijn om in navolging van Drive to Survive nu ook de uitzendrechten van de koningsklasse op de kop te tikken. Meer lezen over de plannen van Netflix? Klik hier.

Dit is hoe de nieuwe privéjet van Max Verstappen er van binnen uitziet

Max Verstappen heeft een nieuwe privéjet op de kop getikt. De Nederlander wilde een vliegtuig hebben die verder kon vliegen dan zijn huidige vervoersmiddel en dat is gelukt. Ook de binnenkant van zijn nieuwe speeltje ziet er aardig gelikt uit. e binnenkant van het vliegtuig lijkt bijna op een vliegend hotel met een prachtig interieur. Geen straf om daar lang in te zitten, zo te zien. Meer lezen over de plannen van Netflix? Klik hier.

Netflix maakt lanceerdatum zevende seizoen Drive to Survive bekend

Netflix heeft de lanceerdatum voor het zevende seizoen van de populaire serie Drive to Survive officieel bekendgemaakt. De volledige reeks is vanaf 7 maart 2025 op de streamingdienst te bekijken. Meer lezen over de lanceerdatum van Drive to Survive? Klik hier.

