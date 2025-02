De Formule 1 wint continue aan populariteit op Amerikaanse bodem en dus hopen diverse partijen hier een slaatje uit te kunnen slaan. Netflix zou nu van plan zijn om in navolging van Drive to Survive nu ook de uitzendrechten van de koningsklasse op de kop te tikken.

Drive to Survive heeft de afgelopen jaren veel nieuwe fans richting de koningsklasse gebracht en coureurs en teambazen worden in de reeks op een andere manier bekeken dan hoe we ze normaal gesproken in beeld krijgen tijdens reguliere Formule 1-uitzendingen. Kijkers van de serie krijgen via interviews en unieke beelden achter de schermen een aanvullend en ander beeld van de teams en coureurs in de Formule 1. Het is een geliefde serie en dit jaar gaat men alweer beginnen met het uitzenden van het zevende seizoen.

Netflix wil uitzendrechten

Echter, daar wil Netflix het niet bij laten. De interesse in de koningsklasse in de Verenigde Staten blijft groeien en het streamingplatform is van plan om zich nog verder te storten in de Formule 1. Diverse mediakanalen weten namelijk te melden dat de dienst, die in Nederland toch vooral bekendstaat om het bekijken van diverse films en series, zich wil gaan mengen in de strijd om de uitzendrechten van de Formule 1 in de Verenigde Staten. Die zijn voorlopig in handen van ESPN, het medium dat de top van de motorsport sinds 2018 in dat land uitzendt. De deal bedraagt momenteel 90 miljard dollar per jaar en loopt aan het einde van 2025 af.

