Max Verstappen is natuurlijk met racen in zijn bloed geboren en de Nederlander vindt het dan ook helemaal geen straf als hij verschillende auto's mag uittesten. Namens Honda kreeg Verstappen op een topgeheime locatei in Las Vegas de kans om de Acura ARX-06 aan de tand te voelen.

Zoals bekend is Verstappen natuurlijk groot fan van het enduranceracen en is het zeker niet uitgesloten dat we in de toekomst de viervoudig wereldkampioen nog een keer in een dergelijke klasse mee zien doen. Zo liet de Nederlander afgelopen week nog maar eens horen graag aan de 24 uur van Le Mans mee te willen doen met niemand minder dan Fernando Alonso. Ook vader Jos Verstappen stond op de nominatielijst voor het team, maar hij heeft al laten weten daar geen trek in te hebben, waardoor Verstappen en Alonso verder moeten zoeken naar een derde teammaat.

Artikel gaat verder onder video

Mooie beelden

Ondertussen heeft Verstappen niet lang hoeven twijfelen toen hem gevraagd werd of hij de Acura ARX-06 wilde uittesten op een topgeheime locatie in de woestijn vlakbij Las Vegas. Verstappen stapte daar in om een ritje te maken in de wagen die in 2023 ontwikkeld werd en de 24 uur van Daytona wist te winnen. Honda Racing is zo vriendelijk geweest om een video met een uniek kijkje achter de schermen te delen met de buitenwereld.

Gerelateerd