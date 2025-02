In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere nieuws uit het kamp van Aston Martin. Het Formule 1-team van Lawrence Stroll heeft bekendgemaakt wanneer het doek van de auto voor het seizoen van 2025 getrokken zal worden. Verder heeft Peter Windsor zich uitgelaten over de Aston Martin-geruchten rondom Max Verstappen, heeft Christian Horner laten weten dat er meerdere kapers op de kust zullen zijn in 2025 en heeft Jack Doohan gereageerd op de speculaties omtrent zijn positie binnen Alpine. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Aston Martin maakt lanceringsdatum nieuwe wagen wereldkundig

In navolging van een aantal andere teams heeft ook Aston Martin ervoor gekozen om nog een speciale onthulling van de auto vanuit eigen initiatief te doen. De renstal van Lawrence Stroll heeft laten weten wanneer men de AMR25 zal tonen aan de buitenwereld. De renstal, met Fernando Alonso en Lance Stroll als coureurs voor het nieuwe seizoen, gaat op zondag 23 februari de officiële wagen tentoonstellen aan de buitenwereld, nadat de livery te zien is geweest tijdens het evenement in de O2 Arena. Niet veel later zullen de eerste kilometers worden gemaakt. Meer lezen over de lancering van Aston Martin? Klik hier.

Windsor spreekt Verstappen aan: 'Max heeft inmiddels wel genoeg geld'

Max Verstappen zou volgens de geruchten in de nadrukkelijke belangstelling staan van Aston Martin, waar een bedrag van maar liefst één miljard euro klaar zou liggen. Peter Windsor hoopt dat Verstappen verstandig handelt en niet vanuit geld denkt, maar vanuit de sportieve prestaties. "Ik denk graag dat Max inmiddels volwassen genoeg is en genoeg geld heeft om te zeggen dat het niet om het geld gaat. Dat het gaat om genieten in het leven met racen, omdat hij dan op zijn best rijdt en het dus niet alleen voor het geld gedaan wordt", zo stelt Windsor in gesprek met Cameron CC op YouTube. Meer lezen over de uitspraken van Windsor? Klik hier.

Horner ziet meerdere kanshebbers voor het wereldkampioenschap in 2025

Christan Horner denkt dat er aankomend Formule 1-seizoen verschillende kanshebbers zijn voor het wereldkampioenschap. Dat laat hij weten als hij gevraagd wordt naar de uitspraak van McLaren-CEO Zak Brown, over dat Lando Norris de grote favoriet zou zijn: "Ik zou Oscar [Piastri] daaraan toevoegen, net als Max, Charles [Leclerc], Lewis [Hamilton] en George [Russell]", klinkt het bij Sky Sports. "Kimi Antonelli zal waarschijnlijk een race of twee winnen. Hij is natuurlijk nog een rookie, maar het zal moeilijk worden om 24 races te hebben, waarbij het niet een keer de kant van de rookies opvalt. Ik weet zeker dat Liam ook sterk zal zijn. En Fernando moet je nooit uitvlakken. Ik denk dat het een episch seizoen gaat worden." Meer lezen over de verwachtingen van Horner? Klik hier.

Verstappen-fans roepen massaal om overstap naar Aston Martin

De geruchten dat Max Verstappen in de nabije toekomst de overstap naar Aston Martin gaat maken, blijven de kop op steken. In de Formule 1 geldt vaak waar rook is, is vuur. Wij vroegen jullie of de Nederlander er goed aan zou doen om de overstap te maken. Op moment van schrijven hebben 7.772 lezers van GPFans hun mening gegeven via onderstaande poll, en maar liefst 81 procent van de mensen vindt dat Verstappen na aankomend seizoen naar Aston Martin moet vertrekken, om daar het aanbreken van het nieuwe tijdperk in de sport mee te maken. De volledige uitslag van de poll bekijken? Klik hier.

Doohan reageert op speculaties over toekomst en kijkt uit naar Formule 1-debuut bij Alpine

Jack Doohan vertelt ontzettend gemotiveerd te zijn om aan zijn avontuur bij het Formule 1-team van Alpine te beginnen. Hij kijkt er naar eigen zeggen naar uit om zijn plekje in de sport voor de toekomst in beton te gieten. "Ik ben ontzettend gemotiveerd", klinkt het bij Sky Sports. "Om eerlijk te zijn kijk ik er naar uit om gewoon de baan op te gaan en mijn handen en voeten te laten spreken, en de auto zo goed mogelijk te besturen. Het is een hele bijzondere tijd voor mij, en ik ben ontzettend blij dat ik hier onderdeel van uitmaak. Ik kijk al jaren naar die gasten, met name naar Lewis. Dus om één van die twintig coureurs op de grid te zijn, is ontzettend speciaal. Ik kijk ernaar uit om mijn plekje hier in beton te gieten voor de toekomst." Meer lezen over Jack Doohan en de geruchten rondom zijn positie? Klik hier.

