Jack Doohan vertelt ontzettend gemotiveerd te zijn om aan zijn avontuur bij het Formule 1-team van Alpine te beginnen. Hij kijkt er naar eigen zeggen naar uit om zijn plekje in de sport voor de toekomst in beton te gieten.

Jack Doohan is één van de vijf rookies die dit jaar zijn fulltime-debuut maakt op de Formule 1-grid. Het zijn er zelfs zes, als je Liam Lawson meetelt. Ook de Red Bull Racing-coureur begint in maart aan zijn eerste volledige seizoen in de sport. Alhoewel Doohan niet één van de meest spraakmakende namen is onder de nieuwkomers, zijn de ogen wel op hem gericht. Nadat Alpine hem aankondigde als coureur voor 2025, werd namelijk Franco Colapinto - één van de grote verrassingen van 2024 - aangekondigd als reservecoureur.

Artikel gaat verder onder video

Colapinto kijkt mee vanuit de garage

Colapinto stapte na de Grand Prix van Zandvoort afgelopen jaar plots in bij Williams, als vervanger van de ontslagen Logan Sargeant. De 21-jarige Argentijn maakte grote indruk met zijn resultaten, maar vrijwel alle zitjes waren op dat punt al vergeven. In het geruchtencircuit wordt vermeld dat Doohan een contract voor slechts vijf races zou hebben, en dat Alpine hem bij tegenvallende resultaten direct zal vervangen door Colapinto. Teambaas Oliver Oakes heeft die geruchten inmiddels tegengesproken. Hij liet optekenen dat Doohan een eerlijke kans krijgt in 2025.

OOK INTERESSANT: Deze rookies maken in 2025 hun fulltime-debuut in de Formule 1

Ontzettend gemotiveerd

En daar focust Doohan zich op: "Ik ben ontzettend gemotiveerd", klinkt het bij Sky Sports. "Om eerlijk te zijn kijk ik er naar uit om gewoon de baan op te gaan en mijn handen en voeten te laten spreken, en de auto zo goed mogelijk te besturen. Het is een hele bijzondere tijd voor mij, en ik ben ontzettend blij dat ik hier onderdeel van uitmaak. Ik kijk al jaren naar die gasten, met name naar Lewis. Dus om één van die twintig coureurs op de grid te zijn, is ontzettend speciaal. Ik kijk ernaar uit om mijn plekje hier in beton te gieten voor de toekomst."

Gerelateerd