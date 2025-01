Het Formule 1-seizoen van 2025 kent maar liefst vijf nieuwe gezichten. Andrea Kimi Antonneli, Oliver Bearman, Jack Doohan, Isack Hadjar en Gabriel Bortoleto maken dit jaar stuk voor stuk hun debuut in de koningsklasse van de autosport. We stellen ze even voor.

Waar teams in de Formule 1 de afgelopen jaren veelal ervaring boven nieuw talent leken te verkiezen, is die trend inmiddels gedraaid. Verschillende routiniers hebben de afgelopen maanden het veld moeten ruimen om plaats te maken voor nieuw talent in 2025. Zo heeft Red Bull Racing Sergio Pérez bijvoorbeeld vervangen door de 22-jarige Liam Lawson, die tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in oktober 2024, pas bij zusterteam Visa Cash APP RB als coureur op de grid verscheen. Maar daarnaast zijn er maar liefst vijf jonge coureurs bij vijf verschillende teams de sport binnengehaald.

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes

De meest besproken naam is die van Andrea Kimi Antonelli. De slechts achttienjarige Italiaan maakt aankomend seizoen zijn debuut bij het grote Mercedes, als vervanger van de naar Ferrari vertrokken Lewis Hamilton. Antonelli debuteerde in 2021 in het formuleracing in de Italiaanse Formule 4, waar hij tiende werd in de eindstand. In de jaren hierna boekte hij verschillende indrukwekkende resultaten in zowel het Formule 4-kampioenschap van de Verenigde Arabische Emiraten als Italië, de F4 Cup van de FIA Motorsport Games en het Formula Regional Middle East Championship.

Eind 2023 sloeg Antonelli de gebruikelijke stap naar de Formule 3 over, om in 2024 meteen in de Formule 2 te debuteren. Bij het team van Prema Racing behaalde hij een sprintoverwinning op Silverstone en greep hij de winst in Hongarije. Ook in Bakoe eindigde hij op het podium. Met 113 punten werd Antonelli zesde in de eindstand. Het was voor Mercedes-teambaas Toto Wolff genoeg om de piepjonge coureur in 2025 bij de Zilverpijlen te laten debuteren, als teammaat van de inmiddels ervaren George Russell.

Oliver Bearman - Haas

Oliver Bearman is de tweede nieuwe naam dit jaar. De negentienjarige Brit komt aankomend seizoen uit voor het Formule 1-team van Haas, waar hij naast Esteban Ocon komt te rijden. Bearman debuteerde in 2020 in het formuleracing, waar hij namens US Racing uitkwam in het ADAC Formule 4-kampioenschap. Met 144 punten werd hij zevende in het klassement. In 2021 reed Bearman met Van Amersfoort Racing een volledig programma in zowel de Italiaanse als de ADAC Formule 4. In beide kampioenschappen werd hij kampioen, waarmee hij de eerste coureur ooit werd, die dit voor elkaar kreeg in hetzelfde jaar.

Ferrari nam Bearman in 2022 op in de Ferrari Driver Academy. Dat jaar verrreed hij races in zowel het Formula Regional Asiasn Championship als het FIA Formule 3-kampioenschap, waar hij derde werd in de eindstand. In 2023 volgde het Formule 2-debuut voor Bearman. Bij Prema Racing eindigde hij het seizoen op de zesde plaats. Afgelopen jaar werd Bearman slechts twaalfde in de opstapklasse, maar hij miste verschillende races door verplichtingen in de Formule 1. Zo verreed hij de Grand Prix van Saoedi-Arabië voor Ferrari, als vervanger van Carlos Sainz. Met een zevende plaats maakte hij grote indruk.

Jack Doohan - Alpine

Het team van Alpine heeft Jack Doohan aan de line-up van 2025 toegevoegd. De 20-jarige Australiër debuteerde in 2018 in het Britse Formule 4-kampioenschap, waar hij vijfde werd. Ook werd hij dat jaar opgenomen in het Red Bull Junior Team. Ook verreed hij een aantal races in het ADAC- en Italiaanse Formule 4-kampioenschap. In 2019 debuteerde Doohan in de Formule 3 met een dubbel programma in zowel het Aziatische Formule 3-kampioenschap en de Euroformula Open. Waar hij in Azië tweede werd in het eindklassement, strandde hij in de Euroformula op de elfde plaats.

In de winter van 2019/2020 kwam Doohan wederom uit in de Aziatische Formule 3. Hij werd tweede in de eindstand, achter de Nederlandse Joey Alders. Hierna maakte hij de overstap naar het FIA Formule 3-kampioenschap. Hij werd slechts 21e in de eindstand, maar stapte voor het seizoen van 2021 over naar Trident. Dit keer werd hij met 179 punten tweede in het eindklassement. In 2021 promoveerde Doohan naar de Formule 2 als invaller bij MP Motorsport, als vervanger van Richard Verschoor.

Het jaar hierop verreed hij een volledig seizoen in de opstapklasse met UNI-Virtuosi Racing. Ook verliet hij het opleidingsprogramma van Red Bull Racing, om de overstap naar Alpine te maken. Doohan werd zesde dat seizoen, om dit te verbeteren naar een derde plaats in 2023. In 2024 fungeerde hij als reservecoureur voor het Formule 1-team van Alpine, met zijn debuut in de allerlaatste race van het seizoen in Abu Dhabi, als vervanger van Esteban Ocon.

Doohan maakt dit jaar zijn fulltime-debuut, maar lijkt op voorhand al slechte papieren te hebben. Alpine heeft namelijk de veelgeprezen Franco Colapinto van Williams over weten te nemen en als reservecoureur aangesteld. Als de resultaten van Doohan tegenvallen, lijkt een snelle exit niet onwaarschijnlijk.

Isack hadjar - Racing Bulls

De vierde nieuwkomer is Isack Hadjar. De 20-jarige Frans-Algerijnse coureur debuteert dit jaar bij Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull Racing. Hadjar werd in 2019 zevende tijdens zijn debuutseizoen in de Franse Formule 4, waarna hij in 2020 in het Formule 4-kampioenschap van de Verenigde Arabische Emiraten uitkwam. Met slechts een elfde plaats in de eindstad keerde hij terug naar de Franse variant, waar hij derde werd.

In 2021 begon Hadjar het jaar met een zesde plek in het Aziatische Formule 3-kampioenschap, om vervolgens de overstap te maken naar het Formula Regional European Championship. Hier werd hij vijfde. Het jaar erop werd hij derde in de Aziatische Formule 3 en verdiende hij een plekje in het opleidingsprogramma van Red Bull Racing. In 2022 debuteerde hij eveneens in het FIA Formule 3-kampioenschap, met een vierde plaats in de eindstand als resultaat.

Hadjar debuteerde in 2023 in de Formule 2, maar met een veertiende plaats was het geen indrukwekkend seizoen. Het jaar hierop verbeterde hij echter flink. In 2024 werd Hadjar tweede in de opstapklasse. Tijdens de slotrace in Abu Dhabi stond hij slechts vier en een halve punt achter koploper Gabriel Bortoleto, maar toen zijn motor afsloeg bij de start, verdween alle hoop op de titel. In 2025 rijdt hij bij Racing Bulls als teammaat van Yuki Tsunoda.

Gabriel Bortoleto - Kick Sauber

En tot slot: Gabriel Bortoleto. De 20-jarige Braziliaan debuteerde in 2020 in de Italiaanse Formule 4, waar hij vijfde werd in het klassement. In 2021 kwam Bortoleto uit in het Formula Regional European Championship bij FA Racing, het team van Formule 1-coureur Fernando Alonso. Met 44 punten werd hij vijftiende in de eindstand. In 2022 kwam Bortoleto uit in zowel het Formula Regional Asian Championship als het Formula Regional European Championship.

Bortoleto debuteerde het jaar hierop in het FIA Formule 3-kampioenschap bij Trident. Met 164 punten wist hij dit kampioenschap op zijn naam te schrijven. Een promotie naar de Formule 2 in 2024 volgde bij het team van Invicta Racing. Na een indrukwekkende titelstrijd met Hadjar wist Bortoleto zich in zijn debuutseizoen te kronen tot kampioen in de opstapklasse naar de Formule 1. Het leverde hem een plekje in de Formule 1 op voor het seizoen van 2025. Bij het team van Kick Sauber debuteert hij als teamgenoot van Nico Hülkenberg.

