Christan Horner denkt dat er aankomend Formule 1-seizoen verschillende kanshebbers zijn voor het wereldkampioenschap. Ook verwacht hij dat coureurs als Kimi Antonelli en Fernando Alonso kunnen schitteren.

De kans is groot dat het Formule 1-seizoen van 2025 een erg competitief jaar wordt. In 2026 breekt er een nieuw tijdperk aan in de sport en gaan de reglementen behoorlijk op de schop, waardoor er dit jaar vrijwel niets aan de auto's verandert. De bolides voor komend seizoen zullen daarom grotendeels slechts een evolutie zijn van de 2024-auto's. Als de lijn van eind vorig jaar wordt doorgetrokken, belooft de kop van het veld dicht bij elkaar te liggen.

Spannend jaar in 2025

McLaren was afgelopen seizoen het te kloppen team, maar in de slotfase van het jaar deed Ferrari niet veel onder aan de oranje wagens. Daarnaast waren Red Bull Racing en Mercedes ook competitief. McLaren-CEO Zak Brown denkt dat Lando Norris dit jaar de grote favoriet is voor het wereldkampioenschap, nu hij een jaar ervaring heeft in het gevecht met Verstappen. Maar volgens Christian Horner zijn er nog veel meer kanshebbers.

Verschillende kanshebbers

"Ik zou Oscar [Piastri] daaraan toevoegen, net als Max, Charles [Leclerc], Lewis [Hamilton] en George [Russell]", klinkt het bij Sky Sports. "Kimi Antonelli zal waarschijnlijk een race of twee winnen. Hij is natuurlijk nog een rookie, maar het zal moeilijk worden om 24 races te hebben, waarbij het niet een keer de kant van de rookies opvalt. Ik weet zeker dat Liam ook sterk zal zijn. En Fernando moet je nooit uitvlakken. Ik denk dat het een episch seizoen gaat worden."

