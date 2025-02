De geruchten dat Max Verstappen in de nabije toekomst de overstap naar Aston Martin gaat maken, blijven de kop op steken. In de Formule 1 geldt vaak waar rook is, is vuur. Wij vroegen jullie of de Nederlander er goed aan zou doen om de overstap te maken.

Max Verstappen wordt in het geruchtencircuit al enige tijd aan Aston Martin gekoppeld. De Britse formatie rijdt vanaf 2026 met Honda-motoren, Adrian Newey is daar in dienst getreden en Fernando Alonso wil de komende jaren op wat voor manier dan ook actief blijven voor het team. Allemaal factoren waar Verstappen goede ervaringen mee heeft. Daarnaast is er aan geld geen gebrek. Aston Martin is in handen van Lawrence Stroll: een Canadese zakenman met bijzonder diepe zakken. Zou de Nederlander er goed aan doen om de overstap te maken?

Verstappen-fans zien overstap naar Aston Martin wel zitten

Wij vroegen het aan jullie, en het antwoord is duidelijk. Op moment van schrijven hebben 7.772 lezers van GPFans hun mening gegeven via onderstaande poll, en maar liefst 81 procent van de mensen vindt dat Verstappen na aankomend seizoen naar Aston Martin moet vertrekken, om daar het aanbreken van het nieuwe tijdperk in de sport mee te maken. Negen procent is van mening dat een overstap wellicht een goed idee is, maar niet in 2026 al. Eerst maar eens kijken hoe die Honda-motor het doet. Tien procent vindt dat Verstappen gewoon bij Red Bull Racing moet blijven, omdat hij daar de beste kansen heeft.

