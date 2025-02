Liam Lawson maakt aankomend seizoen zijn debuut bij Red Bull Racing, als teamgenoot van Max Verstappen. Weet de Kiwi een vuist te maken naast de viervoudig wereldkampioen, of zakt hij door het ijs? Geef hieronder je mening.

Liam Lawson maakt zich op voor zijn debuut bij Red Bull Racing. De 22-jarige coureur uit Nieuw-Zeeland maakte in 2023 zijn eerste meters in de Formule 1 bij AlphaTauri, als vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo. Afgelopen jaar verreed hij de laatste zeven races van het seizoen, dit keer als vervanger van de inmiddels ontslagen Ricciardo. In die korte periode maakte hij genoeg indruk bij de Red Bull-top om voor dit jaar het zitje van de ontslagen Sergio Pérez te krijgen.

Kan Lawson een vuist maken naast Verstappen?

De strijd ging tussen Lawson en Yuki Tsunoda. De Japanner heeft inmiddels vier seizoenen dienst gedraaid bij het zusterteam van Red Bull Racing en een goede ontwikkeling laten zien. Teambaas Christian Horner is echter van mening dat Lawson meer potentie heeft, omdat hij in een zeer korte periode op het niveau van Tsunoda wist te komen. Maar weet hij stand te houden naast Verstappen bij Red Bull Racing, of wordt hij de zoveelste coureur die zijn waterloo vindt als teammaat van de viervoudig wereldkampioen? Geef hieronder je mening.